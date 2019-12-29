Şahin, gazikent ve atakent mahallesi’ni dinledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin mahalle ziyaretleri kapsamında Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent ve Atakent Mahallesi'ne gitti.

Yağmur, çamur demeden soğuk kış şartlarına rağmen saha çalışmalarını sürdüren Şahin, mahallelilerin sorunlarını dinledi, çözüm üretti.

Vatandaşlarla hasbihal etmek, mahallelerin sorunlarını yerinde görmek amacıyla mahalle ziyaretlerini aksatmayan başkan Şahin, hafta sonu mesaisine Gazikent Mahallesi'nden başladı. Gazikent Mahalle Muhtarı Yaşar Şen'i muhtarlıkta ziyaret eden Şahin, muhtarın isteklerini ve şikayetlerini dinledi, mahalle hakkında bilgiler aldı. Başkan, mahallelinin toplu taşımada yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için ekibine talimat verdi. 2020 yılında; Atakent, Belkıs, Burak ve Gazikent Mahalle muhtarlarıyla toplanmayı düşündüğünü aktaran başkan Şahin, toplu taşıma araçlarının; güzergâhı, sefer sayısı ve otobüs durakları konusunda iyileştirme çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını söyledi.

Gazikent Mahallesi'nden Atakent Mahallesi'ne geçen Şahin, mahalle muhtarı İsa Onur'la bir araya geldi, Muhtardan mahallenin eksiklerini öğrendi. Muhtar Onur, göreve geldiği günden bugüne bölgenin alt yapısıyla ilgili hiçbir sıkıntının yaşanmadığına dikkati çekti, mahalleye olan yatırımlardan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Muhtar Onur, yoğun yağmur altında mahalle ziyaretleri yapan başkan Fatma Şahin'e teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA