Şahin görevde ki meclis üyelerine teşekkür etti

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, görevde olan Belediye Meclis Üyeleri'nin meclis gündemine gelen konuların yüzde 99,5'ine onay verdiğini belirterek, haklarında yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu savunarak kendilerine teşekkür etti.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, geçtiğimiz Çarşamba Ereğli FM'de yayınlanan "Fikri Kapan'la Burada konuşalım" programında yaptığı açıklamada görevde olan AK Partili Belediye Meclis Üyeleri'nin yapılmak istenen işlerle ilgili kararların tamamına yakınına onay verdiğini söyledi.

Hizmet üretemeyenlerin meclis üyelerini hedef göstermesinin gerçek dışı olduğunu dile getiren Şahin, alınan kararlarla ilgili rakamları açıkladı. Şahin konuşmasında şu sözleri söyledi; "Belediye Meclis Üyelerimizi de buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çünkü görev süresinde çok büyük mücadeleler verdiler. 5 yıllık görev sürelerinde meclise gelen maddelerden yüzde 99.5'ini kabul ederek hayata geçmesini sağladılar. Bin 500'e yakın kararın bin 450'si oy birliği ile meclisten geçti. %99'u oy çokluğu ile geçmiş, sadece 7'si reddedilmiş. Yani o dönem, Belediye Başkanına destek adına tüm teklifleri kabul etmişler. Bu durum bile, belediye başkanının başarılı olabilmesi adına arkadaşlarımızın neler yaptıklarını da gösteriyor. Ben tüm Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum." Programda festivallerin en iyi şekilde yapılacağını tekrar eden Şahin, Çınaraltı ve Polisevi arasına Ereğli'ye yakışır balık lokantaları yapılacağını dile getirdi.

Belediyeden işçi çıkartmayacağını söyleyen bazı adayların geçmiş dönemlerde göreve geldiklerinde işçi çıkarttıklarına şahit olunduğunu ifade eden Şahin, "Şu anda aday olan arkadaşlar arasında, geçmişte görev yaptıkları dönemde işçi çıkardıkları biliniyor. Şimdi ise "işçi çıkarmayacağım" diyorlar. Ama görev yaptıkları dönemlerde birçok işçinin işine son vermişlerdi. Biz ise Belediyeden asla ve asla işçi çıkarmayacağız, aksine, hayata geçireceğimiz projelere bağlı olarak belki de yeni alımlar gerçekleştireceğiz. Bu söze nasıl inanabiliriz? Ben işçi çıkarmayacağımı söylediğim halde ise dedikodular yayıyorlar. Bir kez daha söylüyorum asla işçi çıkarmayacağım. Ben, istihdam oluşturmaktan bahseden bir belediye başkan adayıyım. İstihdam oluşturmak için bütçesinden para ayıran bir belediye başkanının işçi çıkaracağı dedikodularının bir dayanağı yok. O nedenle buradan belediyedeki hem memurlarımıza hem de işçilerimize ve taşeron çalışanlarımıza sesleniyorum; göreve seçilirsem, bütçe imkânları ile bu arkadaşlarımızın maaşları ve sosyal hakları ile ilgili iyileştirme yapacağız. Önce çalışanın hakkını vereceksin ki, üretimi yüksek olsun. Bu çalışmaları hayata geçirdiğimizde ise benim de belediyecilik anlayışım olan; vatandaşımız belediyeye sadece çak içmeye gelecek, şikâyet etmeyecek. Çünkü başkan yardımcılarımdan tüm ekibime kadar mahallelerimize o kadar hakim olacağız ve sorunları gidereceğiz ki, vatandaşın şikayet edebileceği konu bırakmayacağız" dedi. Kdz. Ereğli'nin 31 Mart 2019 seçimlerinde önemli bir dönüm noktasından geçeceğini hatırlatan Şahin, 20 yıl bu şehirde belediye başkanlığı yapanların ne yapıp yapmayacaklarını geçen uzun yıllar içerisinde ispatladığını vurguladı. Açıkladıkları tüm projelerin Ereğli'nin eksikleri olduğunu söyleyen Şahin "Demek ki bugüne kadar Ereğli'yi yönetenler hiçbir şey yapmamışlar. 20 yıl belediye başkanlığı yapmış bir büyüğümüzün başka bir şey yapamayacağı da belli. Şehirde bu kadar çok iş yapılacakken, bu işi enerjisi olan, azmi olan, heyecanı olan, arkasında siyasi gücü olan bir arkadaşımızın belediye başkanı olması gerekir. Hele hele ekonomik sorunları bu kadar revaçta olduğu bir Karadeniz Ereğli'de, "Ekonomist" bir belediye başkanı olursa sorunları çözümü çok daha hızlı olacaktır, bunu iddia ediyorum. Bu konuda Ereğlili kardeşlerimiz iyi düşünmeliler. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki sevdası karşılığında, eğer bu kardeşinize ve ekibine "fark atarak" belediye başkanı olmayı Allah nasip ederse ben, Cumhurbaşkanımıza giderek, başı dik olarak karşısına çıkıp, Ereğli için yapamayacağım hiçbir şey kalmayacaktır. Bundan emin olun" diye konuştu.

Kaynak: İHA