Sahin Kalinsazlioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sahin Kalinsazlioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sahin Kalinsazlioglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sahin Kalinsazlioglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sahin Kalinsazlioglu 21 Temmuz 2005 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türk uyrukludur.Gerçek adı da Şahin Kalınsazlıoğlu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sahin Kalinsazlioglu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Beşiktaş JK U19 futbol takımında oynamaktadır. Beşiktaş JK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sahin Kalinsazlioglu'nin Beşiktaş JK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sahin Kalinsazlioglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sahin Kalinsazlioglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Beşiktaş U19
Sahin Kalinsazlioglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sahin Kalinsazlioglu şuan Beşiktaş JK U19 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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