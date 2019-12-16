Tv8'de yayınlanan O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yarışmalarıyla adını duyuran Şahin Kendirci'nin hayatı merakla araştırılmaya devam ediyor. Peki Şahin Kendirci kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Şahin Kendirci filmi ve son hali...

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasına katılmasının ardından popülerlik kazandı. 2014'te 'O Ses Çocuklar' yarışmasına da katılmış ve yarışmanın birincisi olmuştur.

Yarışmanın ardından Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde tamirci çırağı rolünde yer almıştır.

2018 yılında vizyona giren Müslüm filminde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci buradaki rolü ile beğenileri toplamıştır.

ŞAHİN KENDİRCİ'NİN SON HALİ