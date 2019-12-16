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Şahin Kendirci kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Şahin Kendirci filmi ve son hali

"Müslüm" filminde arabesk müziğin babası olarak bilinen Müslüm Gürses’in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. Peki Şahin Kendirci kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Şahin Kendirci filmi ve son hali...

Şahin Kendirci kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Şahin Kendirci filmi ve son hali

Tv8'de yayınlanan O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yarışmalarıyla adını duyuran Şahin Kendirci'nin hayatı merakla araştırılmaya devam ediyor. Peki Şahin Kendirci kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Şahin Kendirci filmi ve son hali...

Şahin Kendirci kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Şahin Kendirci filmi ve son hali

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasına katılmasının ardından popülerlik kazandı. 2014'te 'O Ses Çocuklar' yarışmasına da katılmış ve yarışmanın birincisi olmuştur.

Şahin Kendirci kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Şahin Kendirci filmi ve son hali

Yarışmanın ardından Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde tamirci çırağı rolünde yer almıştır.

2018 yılında vizyona giren Müslüm filminde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci buradaki rolü ile beğenileri toplamıştır.

ŞAHİN KENDİRCİ'NİN SON HALİ

Şahin Kendirci kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Şahin Kendirci filmi ve son hali

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