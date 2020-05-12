Şahin, Litvan Büyükelçiyle telekonferans üzerinden görüştü

Aynı zamanda Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri konsolosu olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga ve Litvanya fahri konsoloslarıyla telekonferans sistemi üzerinden salgının etkilerine yönelik bir görüşme gerçekleştirdi. Şahin ve Litvanya Ankara Büyükelçi Audrius Bruzga ile telekonferans üzerinden görüşerek gündemi değerlendirdi.

Görüşmede Covid-19 süreciyle ilgili tüm dünyanın zor günler geçirdiği belirten Başkan Şahin, " Devletimiz bu zorlu sürecin üstesinden gelmeyi başardı. Diğer ülkelere baktığımız zaman sağlık sistemleri çöktü, on binlerce ölüm oldu. Ama çok şükür ülkemizde bu tür sıkıntılar olmadı. Normalleşme sürecine de girdiğimiz bugünlerin ardında inşallah normal hayatımıza geçmiş olacağız " dedi.

"Tüm kurumlar büyük çaba sarf ediyor"

Yaşanan zorlu süreci Alanya'nın en az hasarla atlatması için bütün kurumlar olarak el birliğiyle çalıştıklarını aktaran Şahin, "Allah'a çok şükür vaka sayısı Alanya'mızda yok denecek kadar az. Bu da virüs sonrası dönem için Alanya'mız için umut verici. Özellikle turizm sektöründe. Yaşanan süreçle alakalı turizmin tamamen işlevsel olabilmesi için biraz zamana ihtiyaç var. Ama bu zamanı da en aza indirmek için devletimiz ve tüm kurumlar büyük çaba sarf ediyor" diye konuştu.

"Düşük vaka sayısı memnuniyet verici"

Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga ise Antalya ve Alanya'da vaka sayısının düşük rakamlarda olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Bruzga, Başkan Şahin'e diğer fahri konsoloslara verdiği bilgilerden ve Litvan halkına desteğinden dolayı teşekkür ederek süreç devam ederken ve sonrasında da iki ülkenin ilişkilerine katkıda bulunmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA