Şahin Mengü kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Nevşin Mengü'nün babası kimdir? soruları şu sırlar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arsına girdi. İşte detaylar...

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR, NERELİ? NEVŞİN MENGÜ'NÜN BABASI KİMDİR?

Şahin Mengü, 4 Nisan 1948 Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Akhisarlıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. XXIII. Dönem CHP Manisa milletvekilidir.

Eski başbakan Bülent Ecevit'in sıkıyönetim döneminde avukatlığını ve daha sonra CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını üstlenmiştir.

Sezgin Tanrıkulu'nun Dersim Katliamı'nda acı yaşayan herkes için özür dilemesi üzerine 12 Kasım 2014'te Tanrıkulu'na "Sen hangi hakla CHP adına özür dileyemezsin. Sen kimsin şerefsiz" diye tweet atmıştır. Daha sonra yaptığı açıklamalarda sözünün arkasında olduğunu belirtmiştir. Bu konuda kendisine açılan hakaret davasını kaybetmiştir.

EŞİ KİM? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Şahin Mengü evli ve iki çocuk babasıdır. Kızı gazeteci Nevşin Mengü'dür.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü tedavi gördüğü sırada fenalaşarak 73 yaşında hayatını kaybetti.