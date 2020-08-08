Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın koronavirüse yakalandığı haberinin ardından Şahin Şerifoğulları, internet mecrasına Şahin Şerifoğulları kimdir? Nereli? Kaç yaşında? yazılarak hakkında bilgi alınıyor. Biz de bu konuyla ilgili önemli ayrıntılara haberimizde yer verdik.

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI KİMDİR?

1980 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Üniversite eğitimini Fırat Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. Akaryakıt istasyonu, İnşaat ve Güneş Enerjisi Sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yapmaktadır.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev alan Şahin Şerifoğulları evli ve üç çocuk babasıdır.

NE OLMUŞTU?

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın çevresinde bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test yaptıran Başkan Şerifoğulları’nın da testi pozitif çıktı. Başkan Şerifoğulları hastanede yapılan müdahalesinin ardından evine gönderildi. Şerifoğulları’nın 14 gün evinde karantina da kalacağı bildirildi.