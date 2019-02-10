Şahin, sevinçlerine ortak oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın işbirliğinde yürütülen Kuzey Şehir Projesi kapsamında yapımı devan eden 916 adet konut için kura çekimi yapıldı.

Türkiye'nin en büyük toplu konut alanlarından olacak Kuzey Şehir'de kura çekimi yaşandı. Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alanda 250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutluk proje kapsamında 3'üncü etapta 694, 4. etapta ise 222 konut olmak üzere toplam 916 adet konut için kura çekildi. Kura çekimi öncesinde, ev sahibi olmak için gün sayan vatandaşların sevinçleri gözlerinden okundu. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını aktaran vatandaşlar, hayallerinin gerçekleştirmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür etti.

Talat Özkarslı Spor Salonu'ndaki kura çekimi programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kuzey Şehir Projesi mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Şahin, "Bu iş, tek kişinin yapacağı bir iş değildir. Bu iş ekip işidir. O yüzden bütün milletvekillerine, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ekibimiz çok sağlam olduğu için bugün bu projeyi bitirmiş bulunuyoruz. Ev, umuttur, sıcaklıktır, gelecektir. Ev nedir, Sevgidir, muhabbettir, paylaşmaktır. Biz Antep'in çıkmaz sokaklarında büyüdük. Komşuluğu öğrendik. Emeklinin, yaşlının, yoksulun, zenginin hep beraber olduğu Antep'in çıkmaz sokakları, bize dostluk, kardeşlik ve gönül birlikteliğini öğretti. İşte, biz bugün, "memleket işi gönül işi" diyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın söylediği güzel bir söz var: Şehri imar ederken, gönlü ihmal etmeyin. Gönül nedir? İhtiyaç sahibinin rüyasıdır. Genç kızların rüyasıdır. Bir delikanlının umududur. Bir annenin duasıdır" dedi.

Kuzey şehrin bir hikayesi var

"Konut, dünyada mekan, ahirette imandır" diyen Şahin, "Bize düşen şey gönül belediyeciliğinin gerektirdiği çalışmayı yapmaktır. Ben Sanko'da mühendisken toplu konut çekilişine girdim. Sizin gibi ben de bu heyecanı yaşadım. Bu heyecan nedir, kira nedir, kira yükseldiği zaman canınız nasıl yanar bunu bilen bir kardeşinizim. 2014 yılında kuvvetli bir destekle bismillah deyip bu yola çıktık. 2014 sonrasında o kadar zor bir dönem geçirdik ki? 15 Temmuz darbesini gerçekleştiremeyenler bugün ekonomik darbeyle bizi yıldırmak istiyorlar. Buna da direniyoruz. Kurtuluşumuzu sağladık. Hepinizden Allah razı olsun. Bu işin bir hikayesi bir gerekliliği var. Hepimiz biliyoruz. Şehrin yarısı gri alan, çarpık kentleşme. Şehir bir vücuda benziyor. Vücut sağlam çalışmazsa en küçük bir damar tıkansa hastalanıyoruz. Şehrin sağlıklı büyümesi, gri alanlardan kurtulması lazım. Başkalarının yaptığı gibi yapamazdık. Yıkıyorsun düzelmiyor bitmiyor. Kentsel dönüşümle bir türlü düzelmiyor. Bir taraftan 150 bin çalışanı olan sanayisiyle üretim şehriyiz. Bu şehir işçi şehri. Her gün işçileri ve çalışan esnafımızı şehrin bir başından bir başına taşıyoruz. Trafik oranın düşmesi konuttaki arz talebin dengelenmesi lazım. Buna dönük çalışmalar yapmak için yeni bir şeyler söylemek, umutlarınızı, rüyalarınızı gerçekleştireceğiz. Halka hizmet hakka hizmettir" şeklinde konuştu.

Şahin, kuzey şehir projesi kapsamında yapılan konutlarla ilgili olarak, "Büyük balkonlar yaptık. Tek fark çatı koyduk. Bakanlık yaptığımda "Sessiz yığınların sesi olacağız" dedim, bunun için bu proje önemliydi. AK Parti olmasaydı bu güzellik ortaya çıkamazdı. İbrahimli de ne varsa aynısı Cinderesi'nde olacak insanımızı ayırt etmeyeceğiz. Herkes 1'inci sınıf vatandaştır, insan en güzel şekilde yaratılmıştır ve en güzel şekilde yaşaması lazım. Çevre Bakanımız, "Gaziantep'e yakışan bir proje" dedi. 1'e 30 talep oldu. Güçlü ekibimizle 2 bin konutun daha ihalesini yapacağız ve bunun için bir araya geleceğiz. 2 ay sonra bir daha buluşacağız sizinle" ifadelerini kullandı.

Konut projelerini anlatan sunumla salona gelen vatandaşları bilgilendiren Şahin, 140 bin kişinin yaşayacağı Geneyik Bölgesi ve 11 milyon metrekareye kurulacak Bayramlı Konut alanında da yeni yaşam alanlarının açılacağını aktardı.

TOKİ Proje Müdürü Hasan Hüseyin Çelik, Kuzey Şehir Projesi'nin üçüncü ve dördüncü etabına yönelik kura çekiminin yapılacağını belirterek, "2 bin 733 kişi ev sahibi olmak için başvurdu. Bu vatandaşlarımızın hepsi bugün konut sahibi olamayacaklar ama hiç merak etmesinler. Proje kapsamında 5,6,7 etap çalışmaları devam ediyor, Gaziantep'te herkes ev sahibi olacak" diye konuştu.

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Ahmet Uzer ise, gelişen Gaziantep'in ihtiyacı olan konutların yapılacağını, kimsenin evsiz kalmayacağını bildirerek, Kuzey Şehir Projesinin mimarı olan Gaziantep Büyükşehir belediye başkanı Şahin'e teşekkür etti.

Başvuran tüm emekliler konut sahibi oldu

Şehit yakınları, gazi ve engelliler, kuraya tabi olmadan evleri belirlendi. Ayrıca başvuru yapan tüm emekliler konut sahibi oldu.

Konuşmaların ardından başkan Şahin ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, 916 adet konut için kura çekti. Protokol, emeklilerle çektirdiği toplu fotoğrafın ardından salondan ayrıldı.

Kaynak: İHA