Şahin, “Şimdi uzaklardasın” şarkısını seslendirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında "Zeki Müren'den Şarkılar" adlı konser düzenlendi. Günün yorgunluğunu üzerinden atmak için Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonundaki konseri izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Şimdi Uzaklardasın" şarkısını, Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosuna katılarak koroyla birlikte seslendirdi.

"Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak anılan Zeki Müren'in unutulmaz şarkıları, yeniden hayat buldu. Gazianteplilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, izleyiciler doyumsuz bir gece yaşadı.

Şef A. Muhtar Küçükkömürcü'nün yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu, Zeki Müren'in yazdığı ve bestelediği şarkıları seslendirdi. Konser boyunca duygusal anlar yaşayan dinleyenler, koroyu ayakta alkışladı.

Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Başkan Şahin, koro şefi Küçükkömürcü'ye günün anısına çiçek verdi.

Kaynak: İHA