Sahin Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sahin Uzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sahin Uzun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sahin Uzun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sahin Uzun 5 Nisan 2002 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Şahin Uzun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sahin Uzun Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sahin Uzun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sahin Uzun'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sahin Uzun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sahin Uzun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sahin Uzun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sahin Uzun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Konyaspor U19

1 Temmuz 2022 yılında 1922 Konya

Sahin Uzun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sahin Uzun şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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