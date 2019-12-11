Şahinbey Belediyesi düzenlediği kurslarla meslek sahibi yapıyor

Eğitime yaptığı önemli yatırımlarla vatandaşın takdirini toplayan Şahinbey Belediyesi düzenlediği kurslarla ve eğitimlerle meslek sahibi yapıyor.

Şahinbey Belediyesi, sosyal tesislerinde açtığı meslek kursları ile birçok kursiyerin yaşamına dokunup, öz güven kazandırarak, aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlıyor. Kürşat Tüzmen Tesisi'nde verilen Kuaförlük Kursu'na katılan ev hanımları iş yeri sahibi olup, para kazanıyorlar.

Kendi işimi kuracağım

Şahinbey Belediyesi'nin açtığı kurslar sayesinde meslek sahibi olduğunu ifade eden Emel Ekşi, ustalık belgesi almak için çalıştığını belirterek, "Bir süredir Kürşat Tüzmen Sosyal Tesisinde aldığım eğitimle meslek sahibi oldum. Kendi işimi kurup ustalık belgemi alacağım. Bu anlamda ustalık belgemi almak için eksiklerimi gidermeye çalışıyorum. Bu kursa gelerek kendimi geliştirdim ve özgüvenim yerine geldi. Kendi işyerimi açtıktan sonrada ekonomik özgürlüğüm olacak. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Kaliteli eğitim veriliyor

Kuaförlük kursunda eğitim alan kursiyerlerden Rüya Kılıç, kendisini geliştirmek için Kürşat Tüzmen Sosyal Tesisi'ne geldiğini belirterek, "Aslında güzellik uzmanıyım. Ama kuaförlük ve güzellik uzmanlığı kardeş meslekler olduğu için bu işi de öğrenmek istedim. Bunun içinde Kürşat Tüzmen Sosyal Tesisi'ne geldim. Burada çok güzel bir ortam ve kaliteli eğitim veriliyor. Özellikle bayanların meslek sahibi olabilmesi için bu tür kurslar çok önemli. Çünkü her bayan bir anne ve bizlerin çocuklarına karşıda sorumlulukları var. Özellikle bayanların bu tür kurslar sayesinde özgüven kazanıp meslek sahibi olacağını düşünüyorum. Bu tür sosyal tesisleri vatandaşlara kazandıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA