Şahinbey Belediyesi’nden öğrencilere gri koç morali

'Gri Koç" olarak bilinen Eğitim Koçu Gökhan Müftüoğlu, YKS öncesi Şahinbey Belediyesi'nin organizasyonunda Gaziantep'e gelerek öğrencilerle buluştu.

Şahinbey Belediyesi, "Gri Koç" olarak bilinen Gökhan Müftüoğlu'nun katılımıyla üniversite sınavına girecek öğrencilerin stresini azaltmak, özgüven aşılamak, motivasyonlarını artırmak, zamanı yerinde ve doğru kullanmak ile ilgili öğrencilere "YKS'yi Kazandıracak Taktikler" adlı eğitim semineri düzenledi. Şahinbey Belediyesi Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerle soru cevap şeklinde başlayan program daha sonra Gri Koç'un önerileri ile devam etti.

Öğrencilerimizin her zaman yanındayız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak, öğrencilerin hayata hazırlanması noktasında her zaman destek olduklarını belirterek, "Gökhan Müftüoğlu'nun Gaziantep'e her gelişinde gençlerimizi ayrı bir heyecan sarıyor ve salonlara sığmaz olmaya başladık. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin hayata hazırlanması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onları Çanakkale'ye uçakla götürerek ecdadımız ile buluşturduk. Spor yapmaları için spor ayakkabıları hediye ettik. Okuma alışkanlığı kazanmaları için her ay kitap dağıtıp, yarışmalar yapıyoruz ve bunun sonucunda dereceye girenlere bisiklet, kol saati, Umre ve Bosna Hersek ziyaretleri gibi organizasyonlarla ödüllendiriyoruz. Gençlerimiz üniversiteye hazırlanırken ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. İnşallah kazanırlar. Ancak kazanamazsanız bu da dünyanın sonu değil. Rabbim sizlere daha farklı fırsatlar verecektir" şeklinde konuştu.

Mükemmel bir salon olmuş

'Gri Koç" olarak bilinen Gökhan Müftüoğlu, Gaziantep'e gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Daha önceki geldiğimde daha küçük bir salondaydık ve sığmıyorduk. Ancak bu salon mükemmel ötesi olmuş. Hatta salonu doldura bilimiyiz diye düşündüm. Ancak salon yine tıklım tıklımdı .Gaziantepli gençler her zamanki gibi çok çok iyilerdi ve iyi ki gelmişim" diye konuştu.

