Şahinbey Belediyesi’nden yeni yaşam alanı

Şahinbey Belediyesi, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olan Şahinbey İlçesine yeni bir mahalle daha kazandırıyor.

3.141.346,45 m alan üzerine kurulan Selçuklu Mahallesi Şahinbey'in en gözde mahalleri arasında gösterilmeye aday bir yaşam alanı olarak tasarlanıyor. Yeni yaşam alanında 597 bin 105,80 m alana 25 bin 445,54 metre yol açacak olan Şahinbey Belediyesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

"Yepyeni bir yaşam alanı"

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Selçuklu Mahallemizde yol açma çalışmalarımız gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde devam ediyor. Selçuklu Mahallesi, Karataş ve Akkent Mahallemizin güney kısmı, Abdulhamithan ve Mavikent Mahallerimizin ortasında kalan yeni kurduğumuz bir mahalle; burada yaklaşık 60 bin kamyonluk hafriyat yapıyoruz. Yeni mahallemizde genişlikleri muhtelif olan 10-15, 20-25, 30-35 metrelik yollarımız bulunuyor. Selçuklu Mahallemize 25 km uzunluğun da yeni yollar açıyoruz. Binalar yapılmadan önce yolları, parkları hepsini koduna getirerek vatandaşlarımızın işini kolaylaştırıyoruz. Şahinbey İlçemizde her gün nüfusumuz artıyor ve yeni konut alanları ihtiyacı ortaya çıkıyor. Arsa fiyatlarının artmaması ve yeni konut alanlarının açılmasıyla piyasanın dengelenmesine katkı sağlamış olacağız. İki ay içerisinde Selçuklu Mahallemizdeki tüm yollar kullanıma hazır hale gelmiş olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)