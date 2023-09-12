Şahinbey Belediyesi’nden yeni yaşam alanı

Şahinbey Belediyesi, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olan Şahinbey İlçesine yeni bir mahalle daha kazandırıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Şahinbey Belediyesi’nden yeni yaşam alanı

Şahinbey Belediyesi, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olan Şahinbey İlçesine yeni bir mahalle daha kazandırıyor.

3.141.346,45 m alan üzerine kurulan Selçuklu Mahallesi Şahinbey'in en gözde mahalleri arasında gösterilmeye aday bir yaşam alanı olarak tasarlanıyor. Yeni yaşam alanında 597 bin 105,80 m alana 25 bin 445,54 metre yol açacak olan Şahinbey Belediyesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

"Yepyeni bir yaşam alanı"

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Selçuklu Mahallemizde yol açma çalışmalarımız gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde devam ediyor. Selçuklu Mahallesi, Karataş ve Akkent Mahallemizin güney kısmı, Abdulhamithan ve Mavikent Mahallerimizin ortasında kalan yeni kurduğumuz bir mahalle; burada yaklaşık 60 bin kamyonluk hafriyat yapıyoruz. Yeni mahallemizde genişlikleri muhtelif olan 10-15, 20-25, 30-35 metrelik yollarımız bulunuyor. Selçuklu Mahallemize 25 km uzunluğun da yeni yollar açıyoruz. Binalar yapılmadan önce yolları, parkları hepsini koduna getirerek vatandaşlarımızın işini kolaylaştırıyoruz. Şahinbey İlçemizde her gün nüfusumuz artıyor ve yeni konut alanları ihtiyacı ortaya çıkıyor. Arsa fiyatlarının artmaması ve yeni konut alanlarının açılmasıyla piyasanın dengelenmesine katkı sağlamış olacağız. İki ay içerisinde Selçuklu Mahallemizdeki tüm yollar kullanıma hazır hale gelmiş olacak" dedi.

Şahinbey Belediyesi’nden yeni yaşam alanı

Şahinbey Belediyesi’nden yeni yaşam alanı

Şahinbey Belediyesi’nden yeni yaşam alanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic 'Çetnik selamı' ile gündem oldu! Çetnik selamı nedir? Ne anlama gelir?
Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic 'Çetnik selamı' ile gündem oldu! Çetnik selamı nedir? Ne anlama gelir?
Sezgin Tanrıkulu neden gündem oldu? ne söyledi? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Sezgin Tanrıkulu neden gündem oldu? ne söyledi? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, hakkında neden soruşturma açıldı? İşte detaylar!
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, hakkında neden soruşturma açıldı? İşte detaylar!
'Bambaşka Biri' adlı yeni dizi merakla bekleniyor! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? Bütün cevaplar haberimizde
'Bambaşka Biri' adlı yeni dizi merakla bekleniyor! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? Bütün cevaplar haberimizde
Son Haberler
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Bakan Işıkhan, İŞKUR Yol Arkadaşım Kampanyası Uğurlama Töreni’ne katıldı
Bakan Işıkhan, İŞKUR Yol Arkadaşım Kampanyası Uğurlama Töreni’ne katıldı
2023 YKS ek yerleştirme dönemi
2023 YKS ek yerleştirme dönemi
Çayın tadı kaçtı! Çaykur çaya yüzde 15 zam yaptı!
Çayın tadı kaçtı! Çaykur çaya yüzde 15 zam yaptı!
Sabah, sabah başı boş atlar kara yolunu bastı! Trafiği alt üst ettiler!
Sabah, sabah başı boş atlar kara yolunu bastı! Trafiği alt üst ettiler!
Canlı yayında sıkandal sözler! İmamoğluna: Liboş liboş konuşuyor!
Canlı yayında sıkandal sözler! İmamoğluna: Liboş liboş konuşuyor!
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Bedelini Dünya ödedi! 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası dünya değişti
Bedelini Dünya ödedi! 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası dünya değişti
Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!
Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan dönüşü konuştu:" Türkiye'ye yatırımlar ve nakit girişi artacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan dönüşü konuştu:" Türkiye'ye yatırımlar ve nakit girişi artacak"
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!