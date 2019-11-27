Şahinbey İslam Bilim Tarihi Müzesi öğrencileri ağırladı

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi, Şahinbey Belediyesi'nin İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde, Prof. Dr. Fuat Sezgin Türk-İslam Bilim Tarihi atölye çalışmaları etkinliği düzenledi.

Öğrencilerin ilham kaynağı olan Şahinbey Belediyesi İslam Bilim Tarihi Müzesi önemli bir projeye daha ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı nedeniyle düzenlenen projede öğrenciler İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde, İslam bilim tarihinde önemli çalışmalara imza atmış bilim adamlarının resimlerini çizdiler. Projede Türk ve İslam biliminin geçmişte hangi seviyelerde olduğu, Batı'yı nasıl etkilediği sergi ve müze gibi yollarla öğrencilere aktarılması hedefleniyor. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç da katılarak öğrencilere destek verdiler.

"Çok önemli bir müze"

Düzenlenen organizasyona katılan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, öğrencilerin islam bilim adamlarını örnek almalarını istediklerini belirterek; "2019 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından "Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmişti. Dolayısıyla bu kapsamda bütün kurumlar Fuat Sezgin Yılı ile ilgili organizasyonlar düzenlediler. Prof. Dr. Fuat Sezgin yakın tarihimizin en önemli bilim adamlarından bir tanesi kendisinin hayat hikayesi başlı başına bir örnek teşkil ediyor. Bunlarda okullarda öğrencilerimiz tarafından işleniyor ve tanıtılıyor olması, bizim için mutluluk verici. Bilime ilham olan İslam bilim adamlarının tanınması ve tanıtılması gerekiyor. Dolayısıyla bu projenin en önemli kısmı bu. İslam bilim adamlarının öğrencilere ilham olmalarını istiyoruz. Onların yaptıklarını ve dünyaya ışık tutan çalışmalarını tanıyıp, örnek almalarını istiyoruz. Ayrıca böyle bir müzeyi ilimize kazandırdığı için başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"Farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Organizasyona Bursa'dan katılan Ressam Reyhani Akan, Ekslibris sanatı ile farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Prof. Dr. Fuat Sezgin için buradayım. Öncelikle Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi'ne, Şahinbey İslam Bilim Tarihi Müzesi'ne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Buradaki etkinlikte İslam Bilim tarihindeki önemli şahsiyetlerin çalışmalarından ve grafik sanatlarından yola çıkarak, Ekslibris sanatını öğrencilere yaptırmak ve bunun yanı sıra Gaziantep'i tanıtıp farkındalık oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Projenin temeli eğitim"

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi Okul Müdürü Hayri Özaslan, proje ile öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin'i daha iyi tanıyacaklarını belirterek, "Bu projemizde öğrencilerimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin in çalışmalarını tanımış olacaklar ve İslam kültür ve medeniyetinin dünya bilim ve kültürüne katkılarını anlamış olacaklardır. Projemizde emeği geçen öğrencilerime ve öğretmenlerime ve bizlere destek veren İl Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Mete'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler için uygulamalı eğitim

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Deniz Yıldırım, " Z çağında yaşıyoruz ve yeni nesil teorik eğitimden ziyade uygulamalı eğitime ilgi duyuyorlar. Bu nedenle öğrencilerin daha efektif bir şekilde nasıl tarih eğitimi alabileceklerini düşünüp, çalışmalar yaptık ve onların ilgisini çekebilecek şekilde atölyelerde uygulamalı eğitim almaları gerektiğinin farkına vardık. İslam bilim tarihindeki bilim adamlarının yaptığı çalışmaların anlatılabileceği bir ders programı oluşturduk. Böylece öğrencilere geçmişteki önemli çalışmaları daha kalıcı bir şekilde öğrendiklerinin farkına vardık" diye konuştu.

Kaynak: İHA