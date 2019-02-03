Şahinbey’de 155 çift daha evlilik okulu’ndan mezun oldu

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu'ndaki eğitimlere katılan evli ve yeni evlenen 155 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

"Sabırlı olmak gerek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlilikte en önemli faktörün sabır olduğunu belirterek, "Dünya hayatı imtihan dünyası olduğu için zor inişler, çıkışlar, yokuşlar ve düz olanlar var. Biz hayatta bir zorluk görünce hayattan vazgeçmiyoruz, vazgeçmememiz de lazım. Doğru olanda budur. Evlilikte iyi gün, kötü gün, zor gün, iniş, çıkış olacak. Evlilik sabır ve fedakarlık demektir. Dolayısıyla ben evli çiftlerimize sabrı, karşı tarafı dinlemeyi ve anlamayı tavsiye diyorum. Böylelikle eminim ki karşıda kendisini dinleyecek, böylece daha huzurlu ve mutlu bir evlilik olacak. Her şeyin başı sabırdır. İyi günde ve kötü günde sabretmeye devam diyorum. İnsan hayat aslında çok kısa, baktığımızda ömür çok hızlı geçiyor. Kavga etmeye değmiyor. Günümüzü iyi geçirirsek bir bakmışız ki sabrımızı dağıtmadan ömrümüzün tamamı güzel geçmiş. Onun için sabırla, tahammülle, iyilikler ve güzellikler yaparak insanlara gönülleri mutlu etmeye çalışmalıyız" dedi.

"Bir çiftimizi umreye gönderiyoruz"

Tahmazoğlu, geçen ay aldıkları karar neticesinde "Evlilik Okulu"na katılan çiftlerden birini kura sonucu umre ile ödüllendirdiklerini belirterek, "Uzun yıllardır devam ettirdiğimiz "Evlilik Okulu" projesini sürekli geliştirerek devam ediyoruz. Geçen ay almış olduğumuz kararla bundan sonra her ay "Evlilik Okulu'muza katılan çiftlere kendi aralarında kura çekerek bir çiftimizi umreye gönderiyoruz. Bunu geçen ay yaptık, bu ayda kuramızı çektik ve inşallah bundan sonra "Evlilik Okulu'na katılan çiftlerimize bu uygulamayı uygulayacağız. Onlara da düğün hediyesi sürprizi olarak umreye göndereceğiz" şeklinde konuştu.

Tahmazoğlu, ayrıca evliliklerinde 41 yılı tamlayan Şahinbey'li çiftlerle bir araya gelerek onlar için yemek düzenleyeceği müjdesini verdi.

"Aile çok önemli bir müessese"

Projenin paydaşlarından Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen de evlilik öncesi eğitimin önemli olduğunu belirterek, "Aile dünyada üzerinde çok fazlasıyla düşünülen bir kurum ve müessese. Özellikle batılı toplumlara baktığımızda boşanma oranlarının son yıllarda giderek arttığını buna mukabil aileye ilişkin aileyi korumaya yönelik birçok politikanın da harekete geçtiğini biliyoruz. Türkiye'de de aile konusunda destekleyici çok ciddi programlar var. Bunlardan biri Şahinbey Belediyesi tarafından gündemde tutulan ve sürekli sertifika programları düzenlenen "Evlilik Okulu" projesidir. 2009 yılından itibaren devam eden bir proje ve bu projenin bireyler üzerinden çok etkili olduğunu düşünüyoruz " ifadelerini kullandı.

"Umre heyecanını yaşadılar"

Kura ile isimleri belirlenen Büşra ve İsa çifti Umreye gidecekleri için oldukça mutlu olduklarını kendilerine bu imkanı veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

41 yıldır evli olan ve çocuklarının tavsiyesi üzerine "Evlilik Okulu"na katılarak eğitim alan Meral-Recep Urkan çifti de evlilikte sabır ve fedakarlığın çok önemli olduğunu belirterek, yeni evli çiftlere evliliğin önemini ve kıymetini bilmeleri tavsiyesinde bulundular.

Programda ayrıca Evlilik Okuluna gelen bir çiftin evlilik teklifi de geceye renk kattı.

Kaynak: İHA