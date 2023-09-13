Şahinbey’den eğitim için 80 milyonluk protokol

Eğitime önemli destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bunlara bir yenisi daha ekleyerek Vali Kemal Çeber ile birlikte 80 milyonluk protokol imzaladı. İmzalanan protokolle YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteği, okul öncesi eğitim seti ve boyama seti dağıtımı yapılacak.

Eğitime verdiği desteklerle Şahinbey ilçesindeki başarı oranını artıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile birlikte 80 milyonluk yeni bir protokol imzaladı. İmzalanan protokol çerçevesinde öğrencilere 80 milyonluk destek sağlanacak.

"Şahinbey Belediyesi eğitime özel bir hassasiyet gösteriyor"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber Şahinbey Belediyesi'nin eğitime önemli destekler sağladığını belirterek, "Eğitim, öğretmen ve öğrenci odaklı bir protokol için bir araya geldik. Son birkaç haftada bu konuda önemli çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmalar bizleri memnun ediyor. Bu hafta itibariyle 680 bin civarında öğrencimiz bin 341 okulumuzda eğitim öğretime başladılar. Okullara yaptığımız ziyaretlerde öğrencilerin okullarını ne kadar özlediğini gördük. Özellikle okullarımızın etrafındaki iş yerlerini ve esnaf arkadaşları çok daha sık ziyaret ediyoruz. Okul ve öğrenci güvenliği konusunda daha hassas olacağız ve inşallah sorunsuz bir dönem geçireceğiz. Bu faaliyetler çerçevesinde beni en çok mutlu eden kurumlarımızın ve hayırsever iş adamlarımızın eğitim anlamındaki hassasiyetleri. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu özel bir hassasiyet gösteriyor. Bu çerçevede Şahinbey Belediye Başkanımızla üçüncü kez bir araya geliyoruz. Daha önce 200 milyon TL'lik burs verdi. Gaziantep'e geldiğim günden bu yana ne söylediysek bizleri kırmadı. Şahinbey bölgemizdeki okulların ihtiyaçları ile ilgili tüm taleplere olumlu cevap verdi. Dağıtılan boyama setlerinin ve eğitim setlerinin öğretmen ve öğrenci nezdinde karşılığı çok yüksek. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizde bu verilen desteklerden oldukça memnun. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu eğitime ciddi kaynaklar aktarıyor. Eğitime gösterdiği hassasiyetten dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.

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Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ise eğitime verdiği desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür etti.

"Eğitime yıllardır destek oluyoruz"

Eğitime verilen desteklerin karşılığını aldıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Okulların başladığı haftada öğrencilerimize önemli bir destek sağlamış olacağız. Şahinbey ilçemizde 300 bine yakın öğrencimiz var. Yıllardan bu yana öğrencilerimize eğitim metaryallerine ulaşmaları konusunda ve kaynak kitaplar konusunda destek veriyoruz. Son üç yılda da verilen bu desteklerin meyvelerini toplamaya başladık. LGS'de Şahinbey ilçemiz lider duruma geldi. Başarının devam etmesi için 223 bin adet lise öğrencilerimize ve ortaokul son sınıf öğrencilerimize kaynak kitap dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerimize her yıl boyama seti dağıtıyoruz. Böylece bugüne kadar 606 bin boyama seti dağıtımı gerçekleştirmiş olacağız. Yine ana sınıflarımız için öğretmenlerimize öğretmen seti ve öğrencilerimize eğitim seti dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İmzaladığımız protokolle 80 milyonluk bir destek vermiş olacağız. Öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu anlamda bizlere destek veren Valimiz Kemal Çeber'e, Şahinbey Kaymakamımız Emin Taşçı'ya ve Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Özel bir protokol"

Eğitime verilen desteklerin çok anlamlı olduğunu ifade eden Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise, "Özel bir protokol imzaladık. Okulların açıldığı haftada 8 ve12 sınıflar hem okul öncesi hem de 1. sınıflar için Şahinbey Belediyemizin çok güzel bir hizmeti olacak. Okul öncesi öğrencilerimize ve birinci sınıflara boyama seti ve öğretmenler de dahil eğitim setleri hediye edilirken 8. ve 12. sınıflara da set halinde hazırlık kitapları verilecek. Verilen desteklerden dolayı başta Valimiz Kemal Çeber'e, Şahinbey Kaymakamımız Emin Taşçı'ya ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)