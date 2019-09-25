Şahinbey’den her gün 10 bin kişiye aşure

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muharrem ayı boyunca vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Şahinbey Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle aşure dağıtım geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesinin birçok noktasına kurulan çadırlarda vatandaşlara aşure ikram etti.

"Aşure geleneğimiz devam ediyor"

Muharrem ayının birçok önemli olayı içinde barındırdığına değinen Mehmet Tahmazoğlu, "Muharrem ayı çok mukaddes bir ay. Birçok Peygamberin önemli olayları bu ayda gerçekleşmiş. Muharrem ayı aynı zamanda hüzünlü bir aydır. Peygamber Efendimiz S.A.V'in biricik torunlarından Hz. Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehit edilişinin de yıl dönümüdür. Bu nedenle hüzünlü ve matemliyiz. Şahinbey Belediyesi olarak Muharrem ayı boyunca her gün 10 bin vatandaşımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Aşure bizim milli bir geleneğimiz. Eskiden evlerde yapılır komşulara dağıtılırdı. Bu geleneğimiz devam etmekle birlikte biz de Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza her gün 10 bin aşure ikramında bulunuyoruz. Herkese afiyet olsun. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın" diye konuştu.

Kaynak: İHA