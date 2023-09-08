Şahinbey’den LGS’de dereceye giren öğrencilere müjde

Eğitime önemli destekler veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu LGS'de yüzde 1'lik dereceye giren Şahinbeyli öğrencilere 6 bin 400 TL destekte bulunacakları müjdesini verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile LGS'de yüzde 1'lik dereceye giren Şahinbeyli öğrencilere 6 bin 400 TL destekte bulunmak için protokol imzaladı.

"İmkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız"

Tüm imkanların eğitim için kullanılacağını ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "İhtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşıyoruz ve ihtiyaçlarını gideriyoruz. Şahinbey bölgesindeki öğrencilerimiz alacakları bu kıymetli destekle birçok ihtiyaçlarını giderecekler. Yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte inşallah hiçbir mazeret üretmeden, hiçbir bahane sürmeden elimizde ne imkânları varsa sonuna kadar kullanmaya da devam edeceğiz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ediyor eğitime destekleri teşekkür ediyorum" dedi.

"6 bin 400 TL destek vereceğiz"

Öğrencilere desteklerinin ilk taksitlerinin Ekim ayında yatıracaklarını söyleyen Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Eğitim destekleri öğrencilerimizin başarıları için çok önemli. Bu yıl LGS'de yüzde birlik dilime giren 233 öğrencinin 103 tanesine Şahinbey Belediyesi olarak 6 bin 400 lira eğitim desteği vereceğiz. Öğrencilerimizin ilk taksitlerini hemen bu önümüzdeki ay yatıracağız. İkinci taksiti de ikinci dönemde yatırarak onların bu başarılarını ödüllendirmiş olacağız Desteklerinden dolayı Gaziantep Valimiz Kemal Çeber ve Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"Hayırlı olsun"

Hayırlı olsun dileklerinde bulunan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, "LGS'de yüzde birlik dilime giren 103 öğrenciye birinci dönemde 3 bin 200, ikinci dönemde 3 bin 200 olmak üzere toplamda 6 bin 400 lira parayı Ekim ayının birinden itibaren hesaplarına yatırmış olacak. Bu özel destek için Başkanımıza, değerli valimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)