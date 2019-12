Şahin’den sosyal belediyecilik vurgusu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her zaman olduğu gibi 2020 yılında da vatandaş odaklı, verimlilik esaslı, sosyal belediyecilik eksenli ve sürdürülebilir içerikli projelere imza atacaklarını bildirdi.

Fatma Şahin, mesajında 2020 yılının acının, gözyaşının geride kaldığı, tüm Dünya'da barış ve kardeşliğin egemen olduğu, umut dolu bir yıl olmasını diledi. 2019 yılının değerlendirmesini yapan Şahin, "Geçen yılın, birçok açıdan olumlu geçtiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda ilimizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olduk. Kentin ulvi hedeflerine ulaşması, modern ve yaşanılabilir bir şehir olması yolunda hizmet ve yatırımlarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz, Gazi şehrimizi her kulvarda hak ettiği yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı. Şahin, "Her fırsatta vatandaşlarımızla hasbihal etmenin, hasret gidermenin gayreti içinde olduk. Onların istekleri ve ihtiyaçları üzerine birçok çalışma başlattık. Şehrimizin çehresini değiştiren kentsel dönüşüm alanları, parklar, meydanlar, otoparklar, müzeler, köprülü kavşaklar, millet bahçeleri, spor merkezleri, sosyal tesisleri değerli vatandaşlarımızın hizmetine alındı. Şehrimizin gücüne ve potansiyeline yakışır dev projelerimiz olan, Düzbağ projesi ile Gazi şehrimizin 2070 yılına kadar su ihtiyacını çözdük. Günlük 200 bin yolcu taşıyacak olan, 25 kilometrelik 16 istasyonlu Gaziray projemiz tamamlandı, en kısa zamanda hizmet vermeye başlayacak. 50 bin konutluk Kuzeyşehir Projesi'nde, 3 bin konut, 17 dükkan, 2 cami, 4 ticaret merkezi tamamlandı. Değişim, dönüşüm, inovasyonu, istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına alabilmemizin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Her zaman olduğu gibi, önümüzdeki yıl da vatandaş odaklı, verimlilik esaslı, sosyal belediyecilik eksenli, sürdürülebilir içerikli projelerimize, yenilerini eklemeye kararlıyız. Şüphesiz, geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizlerin, aynı şehri paylaşan insanlar olarak, en önemli sorumluluğumuzun "birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olmak" olduğunu düşünüyorum. Terör olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimleri gibi birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya tevessül edenler gerekli karşılığı mutlaka bulacaktır. Kardeşlik duygularımızın pekiştiği ve insanlarımızın birbirlerine sevgiyle muhabbetle baktığı bir 2020 yılı temenni ediyorum. Demokrasi ve özgürlük anlayışı, kalkınma ve refah parolasıyla 2023 hedeflerine ilerleyen Türkiye'de 2023 hedeflerine hazır bir Gaziantep için imkânsız denilenleri mümkün, hayal edilenleri gerçek yapma gayretimizden asla geri adım atmayacağız. Bu azim ve kararlılıkla gece gündüz çalışacağız. Rabbimden 2020 yılında sıkıntıların, zorlukların ve husumetlerin ortadan kaldırılmasında yeni fırsat kapılarının açılmasını diliyor, yaptığımız bu çalışmalarda halkımızın huzuruna, mutluluğuna sebebiyet vermesini niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, insanlığın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA