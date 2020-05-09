İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Şahinefendi köyünde karantina sona erdi

Şahinefendi köyünde karantina sona erdi

Korona virüs ile mücadele kapsamına 24 Nisan tarihinde karantinaya alınan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde karantina süreci sona erdi.

Şahinefendi köyünde karantina sona erdi

Korona virüs ile mücadele kapsamına 24 Nisan tarihinde karantinaya alınan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde karantina süreci sona erdi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyü 24 Nisan tarihinde köyde 1 kişide görülen korona virüs vakası sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köy karantina altına alınmıştı. Ürgüp İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Şahinefendi köyünde karantina süreci boyunca herhangi bir vaka olmaması sonrasında bugün itibarıyla karantina kaldırıldı.

Şahinefendi köyünde karantina sona erdi

Şahinefendi köyünde karantina sona erdi

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT