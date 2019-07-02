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Şahini itfaiyeciler kurtardı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde su deposunda mahsur kalan şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şahini itfaiyeciler kurtardı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde su deposunda mahsur kalan şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Lüleburgaz ilçesi Pınarhisar karayolu üzerinde bir şahinin içi boş olan su deposunda mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, bölgeye gitti. Depoya tırmanan itfaiye ekipleri, fileyle şahini dışarı çıkardı. Kurtarılan şahin, doğal ortamına bırakıldı. Şahin, uçarak gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

DHA

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