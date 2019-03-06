Şahin’in istihdam projelerine TSO’dan destek

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Kdz. Ereğli TSO yönetimini ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi. Açıkladığı istihdama yönelik projelerine TSO'dan tam destek alan Şahin'e birde doğum günü kutlaması sürprizi yapıldı.

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından samimi ve sıcak bir şekilde karşılanan Erol Şahin'e ziyaretinde AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve önceki dönem milletvekilleri Fazlı Erdoğan ile Faruk Çaturoğlu'da eşlik etti. TSO Yönetim Kurulu'na Ereğli'de ki ekonomik, sosyal ve kültürel projelerini anlatan Erol Şahin, istihdama yönelik çalışmalarının daha ağırlık kazanacağını söyledi. Ereğli'nin sanayi kenti olmanın yanında öğrenci, turizm, tarım ve orman gibi birçok sektöründe aktif hale getirilmesi gerektiğine işaret eden Erol Şahin, bir kentin tek sektöre bağımlı olması ile ayakta durmasının mümkün olmadığını, diğer sektörlerinde harekete geçirilmesine işaret etti. Ereğli'de Eğitim Kampüsüne büyük önem verdiklerine işaret eden Şahin, bu nedenle Ereğli'ye 5 yıl içerisinde 3 tane daha fakülte kazandırılması gerektiğine dikkat çekerek "Hedefimiz 5 yıl içerisinde 2 olan fakülte sayısını 5'e çıkartmamız lazım. Bu konuda Kdz. Ereğli belediyesi maddi manevi bu yatırımların içerisinde bizzat olacak" dedi. Kdz. Ereğli'ye yatırım yapmak isteyenlere arsasını temin etmekte yardımcı olacaklarını, sonrasında da hafriyatını da belediye olarak bedava yapacaklarını da sözlerine ekleyen Erol Şahin, "Yeter ki hemen temelini atsın. Bunu sizin aracılığınız ile tüm yatırımcılara duyurmak istiyorum. Sizinle birlikte bir hafta sonu İstanbul, bir hafta sonu Kocaeli gibi bölgelere giderek yatırımcılarla, sanayicilerle görüşüp onları davet edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile gerekirse firma bazında destekleri ile Kdz. Ereğli'ye yeni yatırımcıların kazandırılmasının peşinde olacağız. Bunun garantisini ve taahhüdünü veriyorum. Ereğli'nin küçülmesine tahammülümüz yok. Ereğli'yi el birliği ile büyütmemiz gerekiyor. Bu noktada iktidarın tüm gücünü hep birlikte seferber edeceğiz. Bunu tek başına yapma şansımız olmayabilir, hep birlikte beraberce Ankara'ya giderek bu sorunları çözeceğiz. dedi. AK Parti Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ereğli ziyareti ile ilgili olarak da, 8 ay içerisinde bir ilçeye ikinci kez gelmesi, ayrıca kendisinin "ben Ereğli Milletvekiliyim" sözünün Kdz. Ereğli'nin eksikliklerinin giderilmesi ve pastanın büyütülmesinde ekonomik projelerle öne çıkmış bir Ereğli Belediyesi açısından çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Erol Şahin, ilçenin sorunlarının çözüme kavuşması noktasında hızlı hareket edebilecek kapasiteye ve güce sahip olduklarını söyledi.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'de yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanının kısa süren bir aralıkla Ereğli'ye gelmesinin kendisinin Ereğli'ye verdiği önemi gösterdiğinin altını çizerek, Ereğli'de partili partisiz herkesin ortak paydasının Ereğli olduğunu vurguladı ve sorunlarında Cumhurbaşkanına iletildiğini ifade etti. Ereğli'de fikir ayrılıklarının olmasının doğal olduğunu ancak ortak paydada buluşmanın fayda sağlayacağını da belirten Keleş, TSO olarak kendilerinin de bir çok konuda duyarlı olduklarını ifade etti. Keleş, sorunların çözümü noktasında mücadele ettiklerini vurgularken, kazananın Kdz. Ereğli olması temennisinde bulundu. TSO Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu'da yaptığı konuşmasında Erol Şahin'e güvendiğini ve sorunların üstesinden gelebileceğine inandığını söyledi ve Kdz. Ereğli'nin İl olmasını arzu ettiğinin altını çizdi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'da konuşmasında Erol Şahin'e destek isteyerek Kdz. Ereğli'yi düşünen sorumluluk sahibi herkesin bu sürece katkıda bulunmasını istedi. Çakır, Erol Şahin ile bu kentin sorunlarının çözüm bulacağına işaret etti. AK Parti önceki dönem Milletvekili Fazlı Erdoğan'da Şahin'e destek isteyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ereğli için şans olduğunu söyledi. 1989 yılında merhum Turgut Özal'ın Ereğli'ye gelerek "Bize oy verin Ereğli'yi her türlü öne çıkaralım" dediğini hatırlatan Erdoğan, buna rağmen Ereğli'nin bir fırsat kaçırdığını ve Özal'a belediyeyi vermediğini hatırlattı.

Erol Şahin'in TSO'ya yaptığı ziyaret sırasında TSO yönetimi kendisine doğum günü sürprizi de yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yöneticiler Şahin için pasta keserek doğum gününü kutladılar.

Kaynak: İHA