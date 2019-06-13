Sahipsiz hayvanlar Büyükşehir korumasında

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan ve Gölbaşı Geçici Bakımevi Rehabilitasyon Merkezleri ile Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi'nde; kanaması, yarası, kırığı ya da çeşitli hastalıkları olan sokak hayvanları tedavi ediliyor.

Bir yılda 9 binin üzerinde sokak hayvanı tedavi edildi

Büyükşehir'e bağlı merkezlere yaralı olarak getirilen sokak hayvanlarına rehabilitasyon işlemlerinin yanı sıra veteriner hekimler tarafından kısırlaştırma operasyonu da yapılıyor.

Merkezlerde hazır bekleyen ekipler, ALO 153 Mavi Masa'ya gelen günlük 50-60 arasındaki ihbarı değerlendirerek, sokak hayvanlarına anında müdahale ediyor. Ekipler, son bir yıl içerisinde bu merkezlerde 9 bin 695 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdi.

Sokak hayvanlarına 7/24 sağlık hizmeti

Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri, 10 adet hayvan nakil aracı ile 7 gün 24 saat sokak hayvanlarına hizmet veriyor.

Kısırlaştırmadan kuduz aşısına, iç dış parazit tedavisinden enjeksiyona, röntgenden ultrasonografi ve mikroçip uygulamasına çok sayıda işlemin gerçekleştirildiği merkezlerde uzman veterinerler eşliğinde sokak hayvanları tedavi ediliyor.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile yaptığı ortak protokol ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki üç farklı merkezde; 23 veteriner hekim, tekniker, hayvan bakım ve ulaşımdan sorumlu 97 kişilik ekiple hizmet veriyor. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, ihbarlar doğrultusunda sokak hayvanlarına anında müdahale ediyor.

Cerrahi ve rehabilatasyon hizmetlerinde büyük başarı

Gölbaşı ve Sincan'da bulunan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kurtuluş Parkı içerisinde bulunan Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi'nde sahipsiz sokak hayvanlarına cerrahi operasyonlar başarı ile gerçekleştiriliyor.

Hayvanseverlerin yaptığı ihbarları değerlendiren ekipler, hayvan nakil araçları ile bulundukları yerden alınarak, rehabilitasyon sürecine tabi tutuluyor. Tedavileri tamamlanan hayvanlar daha sonra bulundukları doğal ortamlarına geri bırakılıyor.

İşaretleme yapılan sokak hayvanları ayrıca takip edilerek iyileşme ve gelişme süreçleri yakından takip ediliyor. İhbarı yapan vatandaşlar da ekipler tarafından verilen protokol numarası ile hayvanların sağlık durumları hakkında bilgi alabiliyor.

Bakım ve besleme çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi, sadece merkeze getirilen hayvanlara değil kentin en ücra ve ulaşılması zor olan bölgelerinde yaşayan hayvanlara da oluşturduğu besleme noktalarıyla kuru ve yaş mama desteği sağlıyor.

Belediye ekipleri özellikle kış aylarında sokak hayvanlarını besleyerek hem hayvanların doğal ortamlarında daha sağlıklı yaşamalarına yardımcı oluyor hem de sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde tedavisi tamamlanan kedi ve köpekleri sahiplendirerek, hayvanların sıcak ve güvenli yuvalarda yaşamasına da aracılık ediyor.

Kaynak: İHA