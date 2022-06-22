Sahipsiz köpek dehşetinin bir yenisi de Başakşehir'de yaşandı! Köpeğin saldırdığı çocuğu esnaf güçlükle kurtardı!

Olay, bu sabah Başakşehir'de gerçekleşti. Yolda yürürken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, kendisi kurtulmaya çalışsa da başarılı olamadı. Olaya şahit olan esnaf, köpeği çocuktan uzaklaştırmak için çaba gösterdi. Küçük çocuğu köpeğin saldırısından zorlukla kurtaran esnaf, çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayı izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi.

"ÇOCUĞU PARÇALAMAK ÜZEREYDİ"

Küçük çocuğun yardımına koşan esnaflardan biri olan Mehmet Şirin, “Köpek burada dolanıyordu sabah saatlerinde. Komşumuz su verdi. Köpek çocuğu görür görmez saldırmaya başladı. Çocuğun üzerine atladı biz buradan koştuk. Çocuk çok korktu, çocuğu köpekten kurtarmak için çektik. Çocuğu kurtarmak için çok uğraştık. Köpek resmen çocuğa kitlenmişti. Çocuğu kurtardıktan sonra da bir türlü gitmedi. Kürekle sopayla 7 kişi kovaladık ondan sonra gitmedi. Bu köpek aslında sahipli ama sahibi başıboş bırakmıştı. Bu tür köpekleri bırakmamak lazım aslında. Bununla ilgili ceza olmalı. Psikolojik olarak çok etkilendim. Bununla ilgili önlem alınmalı, çocuğu parçalamak üzereydi" şeklinde konuştu.

"SAHİBİNE 20 DEFA SÖYLEDİM"

Olaya şahit olan esnaflardan biri olan Enver Gündüz,“Çocuğu o anda öyle görünce ben kulağımdaki telefonu bile bırakmayı akıl edemedim. Kendi çocuklarım aklıma geldi. Hemen karşımızda çocuk parkı var biz burada görmemiş olsaydık çocuğu orada yakalamış olsaydı çocuğa çok daha büyük bir zarar verebilirdi” ifadelerine yer vererek endişesini dile getirdi.

Sahibini defalarca uyardıklarını söyleyen diğer bir esnaf da “Köpek burada yaşıyor. 20 defa söyledim sahibine bu köpeği bağla diye ama bir türlü bağlamıyor sahibi. Kendi dükkânımın bahçesini kapatıyorum ki bu köpek elemanlarıma saldırmasın diye. Çocuk için çok üzüldük” diyerek üzüntü duyduğunu söyledi.