Şahıs Firması Nasıl Kapatılır 2023? Şahıs şirketi kapatma ücreti ne kadar?

Büyük hayallerle kurulan şirketler ne yazık ki elde olmayan belirli sebeplerden dolayı kapatılmaktadır. Şirketin giderleri gelirlerinden fazla olduğu takdirde ise maliyeti artınca ihtiyaçlar karşılanmaması halinde şirketin kapatılması bir seçenek olarak değerlendirilir. Bu kapsamda Şahıs Firması Nasıl Kapatılır 2023? Şahıs şirketi kapatma ücreti ne kadar? sorularının detayları haberimizde...

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Şahıs Firması Nasıl Kapatılır 2023? Şahıs şirketi kapatma ücreti ne kadar?

Kurduğunuz şirket belirli nedenlerden dolayı kapatma kararı alınmışsa şirket türünüze göre farklı farklı belgeleri hazırlayarak kapatma işlemleri gerçekleştirilir. Belirlenen evraklar gerekli yerlere müracaat edilip belirli günlerde teslim edilmesi gerekir. Eğer bir Şahıs firması kurduysanız ve Şahıs Firması Nasıl Kapatılır 2023? Şahıs şirketi kapatma ücreti ne kadar? sorularına yanıt arıyorsanız detayları haberimizde...

Şahıs Firması Nasıl Kapatılır 2023? Şahıs şirketi kapatma ücreti ne kadar?

ŞAHIS FİRMASI NASIL KAPATILIR 2023?

Şahıs şirketinize ait vergi dairesine daha önceden borç bulunuyorsa şirket kapatma işlemi yapılmadan borç mutlaka ödenmelidir. Stokta kalmış olan mallar ve demirbaşlar için 6 aylık tasfiye süresince fatura kesilmesi gerekir. Ardından ise Ticaret Sicili Gazetesi’nde alacaklılara 7 gün ara ile 3 adet ilan yayınlatılmalıdır. Sonrasında Ticaret Sicili Gazetesi ile tasfiye işlemi için defter onaylatılmalıdır. Beyannamenin tescil tarihinden itibaren 4.ayın sonunda verilmelidir. Şirket kapatma sonrasında mükellefler defterleri olası bir incelemeye karşı 5 yıl boyunca, ilgili SGK işlemlerinde 10 yıllık bir süreç için saklamalıdır. Şirket kapatma da gerekli evraklara bakıldığında; Tasfiye işleminde gerekli olan evraklar şirketin şahıs veya anonim ya da limited şirket olmasından dolayı farklılık göstermektedir. Şahıs şirketleri de İnteraktif Vergi Dairesinden 10 gün içinde başvuru yapılmması geremektedir.

Şahıs Firması Nasıl Kapatılır 2023? Şahıs şirketi kapatma ücreti ne kadar?

ŞAHIS ŞİRKETİ KAPATMA ÜCRETİ NE KADAR?

Şahıs Şirketiniz varsa ve kapatmak istiyorsanız belirli bir ücret ödeyerek kapatmanız gerekir. Bu ücretlendirme ise şu şekilde:

Şirket kuruluş servis tutarı: 250-500 TL

Noterden imza beyannamesi: 100-120 TL

Damga Vergileri: 50-55 TL

Noterden muhasebeci vekâleti: 145-250 TL

Toplu bir şekilde bakıldığında kuruluş sürecinde ortaya çıkacak maliyet en az 550-600 TL gibi düşünebilir.

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