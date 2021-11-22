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  3. Şahlanan altın fiyatları az da olsa düştü! Yatırımcının zararı yok ama almayanlar bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Şahlanan altın fiyatları az da olsa düştü! Yatırımcının zararı yok ama almayanlar bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Faiz kararı sonrası piyasaların hareketlenmesiyle yükselişe geçen altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe düşüşle başladı. Gram altın 651 TL, çeyrek altın ise 1066 TL seviyelerinden satışa sunuldu. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 22 Kasım 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Şahlanan altın fiyatları az da olsa düştü! Yatırımcının zararı yok ama almayanlar bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 22 Kasım 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 