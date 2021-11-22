Şahlanan altın fiyatları az da olsa düştü! Yatırımcının zararı yok ama almayanlar bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Şahlanan altın fiyatları az da olsa düştü! Yatırımcının zararı yok ama almayanlar bin pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Faiz kararı sonrası piyasaların hareketlenmesiyle yükselişe geçen altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe düşüşle başladı. Gram altın 651 TL, çeyrek altın ise 1066 TL seviyelerinden satışa sunuldu. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 22 Kasım 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...