Allah'tan mağfiret dilemeleri için bir kapı görevi gören dualar insanlara huzur verir. Güzelliklere açılan bir pencere olabilen dualardan biri de Şahmeran Duasıdır. Peki Şahmeran Duası nasıl okunur? Ramazan ayında şahmeran duası yararları ve faziletleri nelerdir?

ŞAHMERAN DUASI NASIL OKUNUR?

Dua okumak için belli bir sebep aramaya gerek olmasa da bazı dertlerin ilacı da duadır. Yoksulluktan kurtulmak, dünyanın problemlerinden arınmak, hayırlı kısmet bulmak isteyenler, günde en az 7 kez Şahmeran duasını okumalıdır. İşte Şahmeran Duasının Arapça ve Türkçesi;

Arapça Okunuşu şöyledir;

1- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hayyu'l Kayyum

2- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aliyyu'l hakim

3- Allah'u la ilahe illa Hüve's Semiu'l Alim

4- Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rahmanü'r Rahim

5- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Vahidü'l Ehad

6- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ferdü'l Varid

7- Allah'u la ilahe illa Hüve Raufu'r Rahim

8- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aziz'ur Rahim

9- Allah'u la ilahe illa Hüve'z Zahiru'l Batın

10- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ahadu's Samed

11- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Fettahu'l Alim

12- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Azizu'l Alim

13- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hannanu'l Mennanu Deyyan

14- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Kadiru'l Kadir

15- Allah'u la ilahe illa Hüve' Rafiu'l Alim

16- Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rabbü'l Arş'il Azim

17- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Meliku'l Kudüs

18- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hakku'l Mübin

19- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Baisü'l Varis

20- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Esmau'l Hüsna

21- Hüve'l Hayy'u la ilahe illa Hu Fed'uhü Muhlisine Lehü'd-diyn

22- Sübhane Birahmetike ya Erhame'r -rahimin.

23- Ve'l Hamdu -lillahi Rabbi'l Alemin

Türkçe Anlamı ise şöyledir;

Her şeye hayat verip onları ayakta tutan, gerçek hayatın tek sahibi olan Rabbim, senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce Rabbim gizli ve saklı olan her şeyi sen bilirsin ve işitirsin. Sen en merhametlisin. Her şeyin tek yaratıcısı, ortağı olmayan ve yalnız yaratıcısı Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Eşi ve benzeri olmayan, bulunmayan Rabbim. Sen yarattıklarına merhametli ve şefkatli olansın. Azameti çok büyük olan, her şeye galip gelen Rabbim senden başka bir ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile işiten ve bilen Allah'ım, her şeye gücü yetmekte olan Kadir Allah'ım, büyük arş ve her şeyin sahibi, tüm acizlikten, gafletten, hatalardan uzak olan Allah'ım senden başka bir ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların hak sahibi Allah'ım, senden başka bir ilah yoktur. Tüm güzel isimler ancak senindir ve senin içindir.

RAMAZAN AYINDA ŞAHMERAN DUASI YARARLARI VE FAZİLETLERİ NELERDİR?

Şahmeran duası insanların işinin yola girmesi, kısmetlerinin açılması, mal ve mülk elde etmesi, işlerinde başarı kazanmasında etkilidir. Bu duanın faziletleri şöyle sıralanabilir;

- Huzur ve bereketli bir hayat için

- Hayırlı kısmet bulmak, kazançlara güzellik ve bereket katmak için

- Kendinden çok daha yüce biri olan Allah'a sığınmanın mutluluğu içerisinde olmak için Şahmeran duası okunabilir.

Şahmeran duası Allah'a övgü ve yakarıştır. Bu dua ile kişinin ruh sağlığı her zaman daha iyi olur.