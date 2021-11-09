Şahmeran ne demek, TDK'ya göre Şahmeran kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şahmeran ne demek? Şahmeran TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şahmeran kelimesi. Peki şahmeran ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şahmeran nedir, şahmeran kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞAHMERAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şahmeran kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şahmeran kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre şahmeran kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Başı insan, gövdesi yılan biçiminde olduğuna inanılan efsanevi yaratık

