Şahnahan Mahallesi’nin alt yapısı yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, altyapısı baştan aşağı yenilenen Şahnahan Mahallesinde asfaltlama çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şahnahan Mahallesinde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyip çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İnceleme programına, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Şahnahan Mahalle Muhtarı Mehmet Şimşek de eşlik ettiler.

Şahnahan Mahallesinin kanalizasyon ve içme suyu şebeke hatlarının çok eski olduğunu hatırlatan Şahnahan Mahalle Muhtarı Mehmet Şimşek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan altyapı çalışmaları yapıldığı zaman da ziyaret etmiş, biter bitmez asfaltlanacağını söylemişti. Bütün çalışmalar tamamlandı ve şuan sıcak asfalt serimi yapılıyor. Şuan üzerinde bulunduğumuz yol Suluköy, Bindal, Şahnahan grup yolu, yolumuz güzel oldu. Kalite gördüğünüz gibi, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Gürkan: Hizmetlerimizin bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum

Şahnahan Mahallesine MASKİ tarafından 56 kilometre kanalizasyon, 51 kilometre de içme suyu şebeke hattının yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bölgemizi uzun yıllar hizmet verecek bir altyapıya kavuşturduk. Bu çalışmaları yaparken bulunduğumuz grup yolu doğal olarak erozyona uğradı. Hemen standartlara uygun hale gelebilmesi için de çalışmalarımızı sürdürdük. Bugün bu çalışmaların kalitesini hep birlikte test ettik, gördük. Malatya'nın daha modern bir şehir haline gelebilmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Şahnahan Mahallemiz toplamda 15 kilometrelik asfalt çalışması yapacağız. Biz, Malatya genelinde ilçelerimizde ve kırsal bölgelerimizde de bu çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Hizmetlerimizin bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA