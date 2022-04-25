Sahne Aksesuarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sahne Aksesuarcısı görev tanımı nedir, Sahne Aksesuarcısı ne iş yapar, Sahne Aksesuarcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sahne Aksesuarcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sahne Aksesuarcısı Tanımı;

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Sahne Aksesuarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sahne Aksesuarcısı Maaşları

Sahne Aksesuarcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sahne Aksesuarcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sahne Aksesuarcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.18

Meslek Adı :

Sahne Aksesuarcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sahnelenecek oyunda kullanılacak aksesuarları hazırlayan, perde aralarında sahnede aksesuar değişikliklerini yapan, aksesuarların bakım ve muhafazasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sahne Aksesuarcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sahnede kullanılan aksesuarların seçiminde ve temininde dekoratöre yardımcı olmak,

b) Provalara katılmak ve yönetmenin talimatlarına göre sahnedeki aksesuar değişikliklerini yapmak,

c) Oyunlarda kullanılmak üzere hazırlatılan aksesuarları ambardan teslim almak, oyun gösterimden kalktığında ambara teslim etmek,

d) Oyun başlamadan önce sahnede hazırlık yapmak,

e) Aksesuarların sahnede kullanılacağı yerleri belirlemek,

f) Oyun aralarında sahnede gerekli aksesuar değişikliklerini yapmak,

g) Oyunlarda kullanılan yiyecek ,içecek vb. malzemeleri temin etmek,

h) Sanatçının oyunda kullandığı aksesuarların üzerinde bulunmasını sağlamak,

i) Oyun bitiminde aksesuarları toplamak ve muhafaza edilmelerini sağlamak,

j) Turnelere giderken veya turnelerden döndükten sonra aksesuarların yükleme- boşaltma işlemlerini yapmak,

k) Aksesuarların basit tamirat işlerini yapmak,

l) Aksesuarların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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