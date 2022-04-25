Sahne Makinisti (Set İşçisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sahne Makinisti (Set İşçisi) görev tanımı nedir, Sahne Makinisti (Set İşçisi) ne iş yapar, Sahne Makinisti (Set İşçisi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sahne Makinisti (Set İşçisi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sahne Makinisti (Set İşçisi) Tanımı;

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Sahne Makinisti (Set İşçisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sahne Makinisti (Set İşçisi) Maaşları

Sahne Makinisti (Set İşçisi) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sahne Makinisti (Set İşçisi) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sahne Makinisti (Set İşçisi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.20

Meslek Adı :

Sahne Makinisti (Set İşçisi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sahnelenecek oyunla ilgili sabit ve hareketli dekorları yönetmenin isteği doğrultusunda monte eden, değiştiren ve oyun sonunda söken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sahne Makinisti (Set İşçisi) , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Depodan dekor malzemelerini getirmek,

b) Provalarda sahne üzerinde geçici dekorların montajını yapmak,

c) Provanın bitiminde geçici dekorları sökmek,

d) Provalar tamamlanıp oyun gösterime girdiğinde, oyunun oynanacağı sahnede dekorun montajını yönetmenin isteği doğrultusunda yapmak,

e) Dekor üzerinde bulunması gereken aksesuarları monte etmek,

f) Dekor üzerindeki değişiklikler için görevliler arasında iş dağılımı yapmak ve yapılan işleri takip etmek,

g) Oyunun sahnelenmesi esnasında dekor üzerinde ki değişiklikler için sahne arkasında gereken hazırlıkları yapmak,

h) Gerektiğinde oyun aralarında dekor üzerindeki değişiklikleri, yönetmenin isteği doğrultusunda belirlenen süre içerisinde gerçekleştirmek,

i) Dekor ve aksesuarın montajı sırasında olabilecek kazaları önlemek için gereken tedbirleri almak,

j) Oyun bitiminde dekoru tekrar kullanılacak şekilde sökmek,

k) Turnelere gidilirken dekorun araçlara yükleme-boşaltma işlemlerini yürütmek,

l) Oyunun sahneleneceği yerde dekorun tekrar kurulması ve söküm işlemlerini yönetmenin isteği doğrultusunda yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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