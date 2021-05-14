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Sahne Mekanikçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Sahne Mekanikçisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Sahne Mekanikçisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sahne Mekanikçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8211.29

Meslek Adı : Sahne Mekanikçisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar
 
Meslek Grubu : Montajcılar

Meslek Birim Grubu : Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Sahne Mekanikçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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Sahne Mekanikçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Radyo Televizyon Programcılığı Teknisyeni mesleği için “3521.25” kod olarak kullanılır iken Acil Sağlık Hizmetleri Öğretmeni mesleği için “2320.95” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Sahne Mekanikçisi Meslek Kodu “8211.29” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

 

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