Sahne Şef Makinisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Sahne Şef Makinisti maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Sahne Şef Makinisti iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Sahne Şef Makinisti iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Sahne Şef Makinisti Tanımı;
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Sahne Şef Makinisti Maaşı Ne Kadar? 2022 Sahne Şef Makinisti Maaşları
Sahne Şef Makinisti maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sahne Şef Makinisti maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sahne Şef Makinisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7115.37
Meslek Adı :
Sahne Şef Makinisti
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)
Meslek Grubu :
Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Birim Grubu :
Marangozlar Ve Doğramacılar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Sahne Şef Makinisti, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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