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Sahne Şef Makinisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sahne Şef Makinisti maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Sahne Şef Makinisti iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Sahne Şef Makinisti iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Sahne Şef Makinisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sahne Şef Makinisti görev tanımı nedir, Sahne Şef Makinisti ne iş yapar, Sahne Şef Makinisti olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sahne Şef Makinisti mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sahne Şef Makinisti Tanımı;

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Sahne Şef Makinisti Maaşı Ne Kadar? 2022 Sahne Şef Makinisti Maaşları

Sahne Şef Makinisti maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sahne Şef Makinisti maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sahne Şef Makinisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Sahne Şef Makinisti İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.37

Meslek Adı :

Sahne Şef Makinisti

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Sahne Şef Makinisti, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Sahne Şef Makinisti maaşlarına ek olarak sizlerde Sahne Şef Makinisti mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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