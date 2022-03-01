Sahne Terzisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sahne Terzisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sahne Terzisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sahne Terzisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sahne Terzisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sahne Terzisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sahne Terzisi Maaşları

Sahne Terzisi maaşı ortalama olarak aylık 7350_TL'dir. En düşük Sahne Terzisi maaşı 6050_TL, En yüksek ise 8650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sahne Terzisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.11

Meslek Adı :

Sahne Terzisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sahne sanatlarında sahnelenecek oyunda rol alan oyuncuların giyeceği kıyafetlerini tasarlayan ve dikimini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sahne Terzisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kostümü giyecek oyuncuların ölçülerini almak,

b) Kostüm kreatörü ile birlikte sahnelenecek oyundaki kostümlerin kumaş tespitini yapmak ve metrajlarını tespit ederek kumaş miktarını belirlemek,

c) Kostüm kreatörünün verdiği eskizleri inceleyerek kumaşları çizim üzerinde görmek,

d) Oyuncunun ölçüsüne ve giyeceği kıyafete göre kalıp çıkarmak

e) Çıkarılan kalıba göre kumaş kesimi yapmak,

f) Kostümü giyecek oyuncular üzerinde prova yapmak,

g) Gerektiğinde kostüm bedenlerinde değişiklik yapmak,

h) Kostümleri inceleyerek gerektiğinde temizlemek veya onarmak,

i) Kostümleri ütülemek,

j) Dikiş makinelerinin genel temizliğini ve bakımını yapmak,

k) Kostümleri giyen oyunculara yardım etmek,

l) Oyun esnasında kostümle ilgili olabilecek her türlü problemin giderilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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