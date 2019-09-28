Sahne Tozu Tiyatrosu’nda tiyatrocu olmak isteyenler için son fırsat

Türkiye'de en iyi oyunculuk eğitimi veren 10 okul arasına giren Sahne Tozu Tiyatrosu, oyunculuk derslerine hazırlanmaya başladı. Haldun Dormen'in sanat danışmanlığını yaptığı, Çağlar İşgören'in yönetiminde olan tiyatro, kurs kayıtları için son kontenjanları almaya başladı.

Sahne Tozu Tiyatrosu; iş hayatının oluşturduğu stresten kurtulmak isteyen, hobi amaçlı, kişisel gelişim amaçlı ya da tiyatro sanatını meslek edinmek için gelenleri tiyatro ile buluşturuyor. İzmir'de oyunculuk eğitimi veren Sahne Tozu Tiyatrosunda; 9-13 yaş çocuk, 14-17 yaş genç, 18-25 yaş ve üstü yetişkin ekiplerin bulunduğu aktarılırken, oyunculuk dersleri için kayıtlar devam ediyor. Artık son kontenjanların alındığı tiyatro kursunda; sahne bilgisi ve uygulaması, doğaçlama, tiyatroda dil kullanımı, hareket, ritim, beden dili, jest-mimik, vurgu-tonlama, rol çözümlemesi, ses kullanımı ve sahne uygulamaları derslerinin verildiği belirtildi.

Öte yandan tiyatro kursu dışında, Dr. Taşkın İşgören'in eğitmenliğinde; diksiyon ve eğiticinin eğitimi kursu verildiği de dile getirildi.

Etkili konuşma ve diksiyon derslerine; oyuncu olmak, spikerlik ve sunuculuk yapmak isteyen, işi gereği sunum yapan, konferans veren, Türkçe'ye ilgi duyan herkes ve bunun yanı sıra oyuncu olup tiyatroda dil kullanımını geliştirmek isteyenlerin de bu eğitimi alabileceği bildirildi.

Haldun Dormen'in sanat danışmanlığını yaptığı, Çağlar İşgören'in yönetiminde olan Sahne Tozu Tiyatrosu'ndan kayıt için detaylı bilgiye ise www.sahnetozu.com adresinden veya 0232 445 20 33 numaralı telefondan ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: İHA