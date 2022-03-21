Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri görev tanımı nedir, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri Tanımı;

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Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri Maaşları

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.23

Meslek Adı :

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tiyatro, opera, bale, gösteri, tören, festival sahnelerinin, sinema ve televizyon alanlarının, gösteri merkezlerinin, sanat kuruluşlarının vb. ışık, ses ve görüntü konularında gereksinim duydukları teknik ve bilgisayar donanımına sahip ara teknik eleman olarak görev yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bütün opera, bale ve tiyatroların, gösteri merkezlerinin, sanat kuruluşlarının vb. alanların ışık, ses ve görüntü konularındaki teknik çalışmalarını yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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