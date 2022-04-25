Sahne Ve Stüdyo Marangozu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sahne Ve Stüdyo Marangozu görev tanımı nedir, Sahne Ve Stüdyo Marangozu ne iş yapar, Sahne Ve Stüdyo Marangozu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sahne Ve Stüdyo Marangozu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sahne Ve Stüdyo Marangozu Tanımı;

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Sahne Ve Stüdyo Marangozu Maaşı Ne Kadar? 2022 Sahne Ve Stüdyo Marangozu Maaşları

Sahne Ve Stüdyo Marangozu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sahne Ve Stüdyo Marangozu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sahne Ve Stüdyo Marangozu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.15

Meslek Adı :

Sahne Ve Stüdyo Marangozu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tiyatro temsilleri ve sinema prodüksiyonları için gerekli sahne, teçhizat ve eşyasını testere ile biçen, planya kullanan, takan, çivi çakan, tutkallayan, imal eden, kuran, tadil ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sahne ve Stüdyo Marangozu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tiyatro veya film prodüksiyon sahneleri için ozalit proje kopyalarına, kroki veya talimatlara göre, el aletleri veya elektrikli aletler kullanarak tahtadan çerçeve işleri yapmak,

b) Çerçeveleri bez, kağıt ve kontrplak gibi malzemelerle kaplamak, bunları tamir ve tadil etmek,

c) Sahnede, stüdyoda veya yerinde mizansenin tertiplenmesine ve tertip mahallinden uzaklaştırılmasına nezaret etmek, takımları bilemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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