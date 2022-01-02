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  3. Sahnede bluzu düşen Miley Cyrus'un göğsü açıldı! Şarkı söylemeyi bırakmadı!

Sahnede bluzu düşen Miley Cyrus'un göğsü açıldı! Şarkı söylemeyi bırakmadı!

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus, NBC özel yayınında yılbaşı partisinde sahnede şarkı söylerken bluzunun düşmesi sonucunda göğsü açıldı. Cyrus profesyonelliğini konuşturarak şarkı söylemeye devam etti.

Dünyaca ünlü isim Miley Cyrus, kıyafetinin azizliğine uğradı. NBC kanalının yılbaşı özel programında sahne alan Miley Cyrus, şarkısını söylediği sırada gümüş rengi bluzunun askısı koptu.

Göğüslerini tamamen ortaya çıkarmadan önce üstünü elleriyle hızla yakalayan şarkıcı, profesyonelliğini ortaya koyarak şarkısını söylemeyi sürdürdü.

Sahnede bluzu düşen Miley Cyrus'un göğsü açıldı! Şarkı söylemeyi bırakmadı!

Hemen arkasını dönerek frikik vermeyi engellen Cyrus, kostüm kazasının ardından üzerine kırmızı bir ceket giyerek sahneye çıktı. İçine hiçbir şey giymeyen Miley Cyrus hayranlarını heyecanlandırdı.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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