Sahnede bluzu düşen Miley Cyrus'un göğsü açıldı! Şarkı söylemeyi bırakmadı!

Dünyaca ünlü isim Miley Cyrus, kıyafetinin azizliğine uğradı. NBC kanalının yılbaşı özel programında sahne alan Miley Cyrus, şarkısını söylediği sırada gümüş rengi bluzunun askısı koptu.

Göğüslerini tamamen ortaya çıkarmadan önce üstünü elleriyle hızla yakalayan şarkıcı, profesyonelliğini ortaya koyarak şarkısını söylemeyi sürdürdü.

Hemen arkasını dönerek frikik vermeyi engellen Cyrus, kostüm kazasının ardından üzerine kırmızı bir ceket giyerek sahneye çıktı. İçine hiçbir şey giymeyen Miley Cyrus hayranlarını heyecanlandırdı.