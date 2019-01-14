Sahnede saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

Polonya'da Gdansk şehrinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz bir yardım etkinliği için sahnede bulunduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Adamowicz'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Her yıl ülke çapında düzenlenen Büyük Kutsal Yardım Orkestrası (Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy) yardım hareketinin etkinliğine katılan Gdansk şehrinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz sahnede bulunduğu sırada bıçaklandı. Yaklaşık 5 saatten fazla ameliyatta kalan ve 31 ünite kan verilen Adamowicz'in yaşam mücadelesini kaybettiği açıklandı. Saldırgan Stefan W., haksız yere 5 yıl hapis yattığı için Adamowicz'e saldırdığını açıklamıştı.

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Stefan W.'nin polisteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Failin tutarsız davranışları ve açıklamalarının akli dengesinin yerinde olup olmadığı hususunda kuşkulanan yetkililer, saldırganın psikiyatri uzmanlarınca da muayene edileceği bilgisini verdi. Saldırının ardından Polonya'da tüm gözler failin kim olduğuna çevrildi. Daha önce 4 kere çeşitli finans kuruluşlarını soyduğu belirlenen Stefan W.'nun çaldığı paraları yurt dışı gezilerinde, gazino ve restoranlarda harcadığı öğrenildi.

Poliste hırsızlık, gasp, adam yaralamadan çok sayıda kaydı bulunan saldırganın 2014 Mayıs ayında soygun suçundan ötürü de 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Dava sürecinde özür dilemeyen, hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeyen ve kendini savunmak istemediği öğrenilen 27 yaşındaki Stefn W.'nin olay sırasında boynunda basın mensupları için hazırlanan tanıtım kartı bulunduğu, bu sayede sahneye çıkabildiği belirlendi.

20 yıldır Gdansk Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu

53 yaşında hayatını kaybeden hukukçu ve akademisyen olan Pawel Adamowicz, 1998 yılından bu yana Gdansk Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Adamowicz, son olarak 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerin ikinci turunda iktidar partisi Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) adayı karşısında yüzde 65'e yakın oyla yeniden başkan seçilmişti.

Kaynak: İHA