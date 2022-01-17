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  3. Sahneye külotla çıkan Gülşen için "Gerçekten azıttı" diyen Muammer Ketenci edebin sadece meme uçlarında kaldığını söyledi! "Domalıp o hareketleri yapmak..."

Sahneye külotla çıkan Gülşen için "Gerçekten azıttı" diyen Muammer Ketenci edebin sadece meme uçlarında kaldığını söyledi! "Domalıp o hareketleri yapmak..."

Son konserinde sahneye külot ve sütyenin üzerine giydiği transparanla dikkat çeken Gülşen'e bir yorum da ünlü modacı Muammer Ketenci'den geldi. "Domalıp o hareketleri yapmak sanatçıyı bırakın evli kadına yakışmıyor" diyen Ketenci acımadan eleştirdi.

İzzet Yıldızhan'ın geçtiğimiz günlerde kadın şarkıcılar için "Külotla da çıkmasınlar" yorumunun ardından ünlü şarkıcı Gülşen'in son konserinde tercih ettiği kıyafet cevap niteliği taşımıştı. Konsere sütyen ve külotla çıkan Gülşen birçok ünlü isim tarafından eleştirilmişti. O isimlerden biri de ünlü modacı Muammer Ketenci oldu.

Sahneye külotla çıkan Gülşen için Gerçekten azıttı diyen Muammer Ketenci edebin sadece meme uçlarında kaldığını söyledi! Domalıp o hareketleri yapmak...

OLAY YORUM

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa’ya katılan Muammer Ketenci, Gülşen hakkında,  “Edep! Sadece meme uçlarının edebi kaldı. Popo kısmının da edebi kalmadı. Popo yanakları dışarda. Ön taraf kaldı bir tek! Onun için ne düşünüyorlar bilmiyorum! Ya bu kadıncağıza şarkı üretemiyorlar!” dedi.

Sahneye külotla çıkan Gülşen için Gerçekten azıttı diyen Muammer Ketenci edebin sadece meme uçlarında kaldığını söyledi! Domalıp o hareketleri yapmak...

"KIÇINI YÜZÜMÜZE ÇEVİRMEYECEK"

Gülşen'in son konserindeki tavırlarını asla doğru bulmadığını belirten modacı, “Gülşen, oturun da yiyin demek istemiş. Azıttı! Örf ve adetler ortadan kalktı! Domalıp o hareketleri yapmak sanatçıyı bırakın evli kadına yakışmıyor! Gülşen çıkacak şarkısını söyleyecek kıçını yüzümüze çevirmeyecek! Yakında göğüs uçlarına birer tane taş takacaklar. Yani meme uçlarının edebi kaldı. Çünkü şu durumda sadece göğüs ucu ayıptan sayılıyor" ifadelerini kullandı.

Emine Özfalcı
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