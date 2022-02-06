Şahniş ne demek, TDK'ya göre Şahniş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSimyacılık ne demek, TDK'ya göre Simyacılık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tesis Sorumlusu (Maden) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıŞarkkâri ne demek, TDK'ya göre Şarkkâri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Beyaz Yalan ne demek, TDK'ya göre Beyaz Yalan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?6 Şubat 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıKıptilik ne demek, TDK'ya göre Kıptilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TV8 Survivor All Star 15. bölüm izle | Survivor All Star son Youtube izle
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Şahniş ne demek, TDK'ya göre Şahniş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şahniş ne demek, TDK'ya göre Şahniş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şahniş kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şahniş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şahniş nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şahniş kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şahniş ne demek, TDK'ya göre Şahniş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şahniş ne demek? Şahniş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şahniş kelimesi. Peki şahniş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şahniş nedir, şahniş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ŞAHNİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şahniş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Şahniş kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre şahniş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şahnişin

ŞAHNİŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Salonun şahnişi içinde her zaman oturduğu koltuğa yayılarak dinledi.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT