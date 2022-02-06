Şahniş ne demek, TDK'ya göre Şahniş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şahniş ne demek? Şahniş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şahniş kelimesi. Peki şahniş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şahniş nedir, şahniş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞAHNİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şahniş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şahniş kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre şahniş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şahnişin



ŞAHNİŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Salonun şahnişi içinde her zaman oturduğu koltuğa yayılarak dinledi.

