Sahra Işık Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Doğum tarihi : 31.Aralık.1992

Burcu : Oğlak

Meslek : Model, Sporcu

Sahra Işık doğum yeri : İstanbul

SAHRA IŞIK BİYOGRAFİSİ

2015 yılı Survivor All Star yarışmacısı. “Survivor 2018 All Star” yarışmasına katıldı.

Sahra Işık, 31 aralık 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Selanik göçmeni, sporcu bir aileden gelmektedir. İstanbul Haliç Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur.

Milli takım seviyesine kadar yükselmiş başarılı bir voleybolcudur. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Es voleybol takımlarında voleybol oynamıştır. Aynı zamanda sunucu, spiker, model ve tenis antrenörüdür. Sporun çeşitli alanlarında antrenörlük sertifikalarına sahiptir. Yaz tatillerini geçirdiği mekanlarda voleybol oynarken plaj voleyboluna merak salmış.

2013 yılı “Miss Model Of Turkey” Türkiye 3.südür. 2013 yılında yapılan dünya Malezya'da yapılan güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiştir.

2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Sahra Işık da “gönüllüler” takımında yarışıyor.



2014 yılında Survivor yarışmasında Ünlüler takımında; Oyuncu Tolga Karel, Futbolcu Ahmet Dursun, Voleybolcu Duygu Bal, Atlet Merve Aydın, Oyuncu İsmail Baki Tuncer,oyuncu Eda Özerkan, Şarkıcı Gökhan Keser, Futbolcu Serenay Aktaş var.

Gönüllüler takımında ise; Model Samanta Mendes, model ve oyuncu Akın Saatçi, Müge Üzel, Sahra Işık ve Berna Canbeldek, Turabi Çamkıran, Yiğit Dikmen, Ekrem Toraman, Ertunga Gemuhluoğlu ve Mert Palavaroğlu var.

22 Şubat 2015 tarihinde TV8 ekranlarında başlayacak olan “Survivor All Star” yarışmasına; Turabi Çamkıran, Hilmi Cem İntepe, Merve Oflaz ve Pascal Nouma, Hasan Yalnızoğlu, Anıl Tetik, Nadya Zagli, Ece Begüm Yücetan, Doğukan Manço, Bozok Gören, Özlem Çalın, Duygu Çetinkaya, Taner Özdeş, Almeda Abazi, Serenay Aktaş, Berna Canbeldek, Seda Aktuğlu, Hakan Hatipoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık, Fulya Keskin katılacak.

14 Şubat 2015 tarihinde Nihat Doğan, Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili yazdığı tepki çeken ’i nedeniyle “Survivor All Star” kadrosundan çıkarıldı yerine eski futbolcu Ahmet Dursun katıldı.

İlk olarak Turabi finale çıkmayı garantilemişti. 1 Temmuz 2015 tarihinde TV 8'de yayınlanan Survivor All Star yarışmasından sonra yapılan SMS oylamasında Merve Aydın finale kalan ikinci isim oldu.

27 Ekim 2017 tarihinde Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8‘de başlayan “Box’un Yıldızları” adlı Tv programına katıldı. Ünlülerin birbiriyle dövüşeceği bu yeni yarışma programına; Milli boksör Adem Kılıçcı, Bilgehan Demir ve Dilara Göndersunuculuk yaparken erkek yarışmacılar Bülent Çetinaslan, Çılgın Sedat, Doğuş, Sami Levi, Şenol İpek, Ateş Fatih Uçan, Ramazan Kalyoncu, Baki Mercimek, kadın yarışmacılar Asena Onur Çakmak, Fulya Keskin, Aycan Demirci, Ayşıl Özaslan, Sahra Işık, Berna Canbeldek olacaktır.

10 Şubat 2018 tarihinde Acun Ilıcalı’nın Tv8 kanalında başlayacak olan “Survivor 2018 All Star” yarışmasında ünlüler kadrosunda Adem Kılıçcı, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Nagihan Karadere, Nihat Doğan, Sahra Işık, Sema Aydemir, Turabi Çamkıran, Ümit Karan olacak.

“Survivor 2018 All Star” yarışmasında gönüllüler kadrosunda ise Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Marcus olacak.

30 Haziran 2018 tarihinde Kıbrıs'da yapılan SMS sonuçlarına göre Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıçcı oldu.