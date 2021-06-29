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Şahsiyet 1. bölüm full, tek parça izle | Şahsiyet ilk bölüm izle

Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin başrollerini paylaştığı dizi Şahsiyet ilk bölümüyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Şahsiyet 1. bölüm full, tek parça izle | Şahsiyet ilk bölüm izle linklerine yer verdik...

Şahsiyet 1. bölüm full, tek parça izle | Şahsiyet ilk bölüm izle

İlk olarak Puhu TV'de yayınlanan ve fırtınalar estiren dizi Şahsiyet artık televizyon ekranlarında Show TV kanalında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin ilk bölümünü kesintisiz izlemek isteyenler için haberimizde Şahsiyet 1. bölüm full, tek parça izle | Şahsiyet ilk bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ŞAHSİYET 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ŞAHSİYET İLK BÖLÜM İZLE

Şahsiyet, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı gerilim ve suç türündeki Türk yapımı dizidir.

Agâh Beyoğlu, kendisine konan Alzheimer başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Agâh, unutmanın yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat olduğunu fark eder.

Oyuncular
Necip Memili, Hüseyin Avni Danyal, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Haluk Bilginer, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Müjde Ar

ŞAHSİYET 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV ŞAHSİYET İLK BÖLÜM İZLE

{TITLE_STRIP}Şahsiyet dizisi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var

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