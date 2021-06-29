Kurban bayramında oruç tutulur mu? Kurban bayram öncesi, arefe günü, sabahı oruç tutulur mu?Efendi isminin anlamı nedir, Efendi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sebla isminin anlamı nedir, Sebla ne demektir? Kuranda geçiyor mu?SON DAKİKA! Türkiye'de kaç kişide Delta varyantı görüldü? Bakan Koca sayıyı açıkladı!Doya Doya Moda All Star 29 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Bulca isminin anlamı nedir, Bulca ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bakan Soylu'ya hakaretten 7 bin 80 TL para cezasına itiraz etti, hakim tepki gösterdi: 30 yıllık hakimim senin gibi sanığı ilk kez görüyorum!Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan spor müsabakaları için seyirci müjdesiSedef isminin anlamı nedir, Sedef ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Alex ve Lefter'in yanına yeni isim. Can Bartu'nun heykeli dikiliyor
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Şahsiyet 1. bölüm full, tek parça izle | Show TV Şahsiyet ilk bölüm canlı izle

Şahsiyet 1. bölüm full, tek parça izle | Show TV Şahsiyet ilk bölüm canlı izle

Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin başrollerini paylaştığı dizi Şahsiyet ilk bölümüyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Şahsiyet 1. bölüm full, tek parça izle | Show TV Şahsiyet ilk bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Şahsiyet 1. bölüm full, tek parça izle | Show TV Şahsiyet ilk bölüm canlı izle

İlk olarak Puhu TV'de yayınlanan ve fırtınalar estiren dizi Şahsiyet artık televizyon ekranlarında Show TV kanalında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin ilk bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Şahsiyet 1. bölüm full, tek parça izle | Show TV Şahsiyet ilk bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ŞAHSİYET 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SHOW TV ŞAHSİYET İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Şahsiyet, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı gerilim ve suç türündeki Türk yapımı dizidir.

Agâh Beyoğlu, kendisine konan Alzheimer başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Agâh, unutmanın yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat olduğunu fark eder.

Oyuncular
Necip Memili, Hüseyin Avni Danyal, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Haluk Bilginer, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Müjde Ar

ŞAHSİYET 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV ŞAHSİYET İLK BÖLÜM CANLI İZLE

{TITLE_STRIP}Şahsiyet dizisi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var

{TITLE_STRIP}Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Şahsiyet 1. bölüm full, tek parça izle | Show TV Şahsiyet ilk bölüm canlı izleŞahsiyet 1. bölüm full, tek parça izle | Show TV Şahsiyet ilk bölüm canlı izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT