Şahsiyet dizisi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Puhu TV'de yayınlanmasının ardından Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Şahsiyet dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Şahsiyet dizisi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtı haberimizde...
Puhu TV'de yayınlanan yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği 2018 yapımı Şahsiyet dizisinin Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacağının duyurulmasının ardından dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Biz de haberimizde Şahsiyet dizisi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...
ŞAHSİYET DİZİSİ KONUSU NE?
Emekli bir adliye memuru olan Agah Beyoğlu, İstanbul'un en hareketli ve en kalabalık semti olan Beyoğlu'nda yalnız ve mütevazi bir hayat sürmektedir. Eşi de yıllar önce vefat etmiş olan Agah beyin kızı yurt dışında okumaktadır. Agah beyin bu tek düzey ve sakin yaşantısı ise, bir gün kendisine Alzheimer Başlangıcı teşhisi konulması ile altüst olur.
Hastalığı nedeni ile er ya da geç tüm anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında bir süre bocalasa da Agah bey, kısa bir süre sonra bunun aslında bir fırsat olduğunu düşünmeye başlar. Yıllardır planladığı ama bir türlü gerçekleştiremediği cinayeti işlemek için eline mükemmel bir fırsat geçmiştir. Nasılsa işleyeceği suçu zamanla unutacak ve bunun için vicdan azabı çekmeyecektir. Nevra, cinayet büro amirliğinde görev yapan tek kadın memurdur ve üzerine yapılan baskılar nedeni ile istifanın eşiğine gelmiştir. Ama Agah'ın aldığı cinayet kararı ile Nevra'nın da tüm hayatı değişecektir.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Haluk Bilginer : Agâh Beyoğlu
Önder Selen : Mümtaz
Metin Akdülger : Ateş Arbay
Şebnem Bozoklu: Zuhal Beyoğlu
Hüseyin Avni Danyal: Cemil Havran
Cansu Dere: Nevra Elmas
Necip Memili: Tolga
Ayhan Kavas: Gürkan
Fırat Topkorur: Firuz
İbrahim Selim: Sefa
Ali Seçkiner Alıcı: Naim Türedi
Bekir Hakan Uyanık: Başkomiser
Recep Usta: Deva
Rabia Soytürk: Süveyda
Alptekin Ertürk: Selim
Müjde Ar: Nesrin
Şenay Gürler: Nükhet
Yusufcan Sancaklı: Polis
Hümeyra: Feza Yurtgil
Volkan Uygun: Vural
Okan Avcı: Tufan
Cengiz Samsun: Rüstem
Ömer Çobanoğlu: Bedir
Can İlhan: Afşi
Avni Yalçın: Mehmet Yurtgil
Naz Karaca: Reyhan
Erkan Ayan: Sadi
Turhan Kaya: Yüksel
Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?