Puhu TV'de yayınlanan yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği 2018 yapımı Şahsiyet dizisinin Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacağının duyurulmasının ardından dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Biz de haberimizde Şahsiyet dizisi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ŞAHSİYET DİZİSİ KONUSU NE?

Emekli bir adliye memuru olan Agah Beyoğlu, İstanbul'un en hareketli ve en kalabalık semti olan Beyoğlu'nda yalnız ve mütevazi bir hayat sürmektedir. Eşi de yıllar önce vefat etmiş olan Agah beyin kızı yurt dışında okumaktadır. Agah beyin bu tek düzey ve sakin yaşantısı ise, bir gün kendisine Alzheimer Başlangıcı teşhisi konulması ile altüst olur.

Hastalığı nedeni ile er ya da geç tüm anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında bir süre bocalasa da Agah bey, kısa bir süre sonra bunun aslında bir fırsat olduğunu düşünmeye başlar. Yıllardır planladığı ama bir türlü gerçekleştiremediği cinayeti işlemek için eline mükemmel bir fırsat geçmiştir. Nasılsa işleyeceği suçu zamanla unutacak ve bunun için vicdan azabı çekmeyecektir. Nevra, cinayet büro amirliğinde görev yapan tek kadın memurdur ve üzerine yapılan baskılar nedeni ile istifanın eşiğine gelmiştir. Ama Agah'ın aldığı cinayet kararı ile Nevra'nın da tüm hayatı değişecektir.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Haluk Bilginer : Agâh Beyoğlu

Önder Selen : Mümtaz

Metin Akdülger : Ateş Arbay

Şebnem Bozoklu: Zuhal Beyoğlu

Hüseyin Avni Danyal: Cemil Havran

Cansu Dere: Nevra Elmas

Necip Memili: Tolga

Ayhan Kavas: Gürkan

Fırat Topkorur: Firuz

İbrahim Selim: Sefa

Ali Seçkiner Alıcı: Naim Türedi

Bekir Hakan Uyanık: Başkomiser

Recep Usta: Deva

Rabia Soytürk: Süveyda

Alptekin Ertürk: Selim

Müjde Ar: Nesrin

Şenay Gürler: Nükhet

Yusufcan Sancaklı: Polis

Hümeyra: Feza Yurtgil

Volkan Uygun: Vural

Okan Avcı: Tufan

Cengiz Samsun: Rüstem

Ömer Çobanoğlu: Bedir

Can İlhan: Afşi

Avni Yalçın: Mehmet Yurtgil

Naz Karaca: Reyhan

Erkan Ayan: Sadi

Turhan Kaya: Yüksel

Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?