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Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer'e 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getiren ve ilk olarak Puhu TV'de yayınlanan 'Şahsiyet' dizisi TV'de ilk kez yayınlanacak. Peki Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı 'Şahsiyet' artık televizyonda izleyici karşısına çıkacak. Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

ŞAHSİYET DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Usta oyuncu kadrosu ve soluksuz izlenecek sürükleyici hikayesi ile izleyenleri ekran başına kilitleyecek olan 'Şahsiyet' dizisi  Şahsiyet dizisi 29 Haziran 2021 Salı günü saat 23.15'te  ilk kez Show TV'de yayınlanacak.

Dizi Salı günleri yayınlanarak, izleyenlere keyifli zamanlar yaşatacak.

Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

ŞAHSİYET DİZİSİ KONUSU

Emekli bir adliye memuru olan Agah Beyoğlu, İstanbul'un en hareketli ve en kalabalık semti olan Beyoğlu'nda yalnız ve mütevazi bir hayat sürmektedir. Eşi de yıllar önce vefat etmiş olan Agah beyin kızı yurt dışında okumaktadır. Agah beyin bu tek düzey ve sakin yaşantısı ise, bir gün kendisine Alzheimer Başlangıcı teşhisi konulması ile altüst olur.

Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Hastalığı nedeni ile er ya da geç tüm anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında bir süre bocalasa da Agah bey, kısa bir süre sonra bunun aslında bir fırsat olduğunu düşünmeye başlar. Yıllardır planladığı ama bir türlü gerçekleştiremediği cinayeti işlemek için eline mükemmel bir fırsat geçmiştir. Nasılsa işleyeceği suçu zamanla unutacak ve bunun için vicdan azabı çekmeyecektir. Nevra, cinayet büro amirliğinde görev yapan tek kadın memurdur ve üzerine yapılan baskılar nedeni ile istifanın eşiğine gelmiştir. Ama Agah'ın aldığı cinayet kararı ile Nevra'nın da tüm hayatı değişecektir.

Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

ŞAHSİYET DİZİSİ OYUNCULARI

Haluk Bilginer : Agâh Beyoğlu

Önder Selen : Mümtaz

Metin Akdülger : Ateş Arbay

Şebnem Bozoklu: Zuhal Beyoğlu

Hüseyin Avni Danyal: Cemil Havran

Cansu Dere: Nevra Elmas

Necip Memili: Tolga

Ayhan Kavas: Gürkan

Fırat Topkorur: Firuz

İbrahim Selim: Sefa

Ali Seçkiner Alıcı: Naim Türedi

Bekir Hakan Uyanık: Başkomiser

Recep Usta: Deva

Rabia Soytürk: Süveyda

Alptekin Ertürk: Selim

Müjde Ar: Nesrin

Şenay Gürler: Nükhet

Yusufcan Sancaklı: Polis

Hümeyra: Feza Yurtgil

Volkan Uygun: Vural

Okan Avcı: Tufan

Cengiz Samsun: Rüstem

Ömer Çobanoğlu: Bedir

Can İlhan: Afşi

Avni Yalçın: Mehmet Yurtgil

Naz Karaca: Reyhan

Erkan Ayan: Sadi

Turhan Kaya: Yüksel

Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

ŞAHSİYET DİZİSİNİN ALDIĞI ÖDÜLLER

Galatasaray Üniversitesi'nin bu yıl 13'üncüsü düzenlenen EN Ödülleri’nde, öğrencilerin oyları ile Şahsiyet dizisi, "Yılın En İyi İnternet Dizisi" seçildi. Ödülü ise, dizinin yönetmeni Onur Saylak aldı.

Geçtiğimiz aylarda IMDB’nin kullanıcı oyları ile belirlenen izlenmesi gereken en güzel diziler listesinde ilk 40’a girmeyi başaran Şahsiyet son ödülünü, Galatasaray Üniversitesi’nden aldı.

Şahsiyet dizisinde üstlendiği Agah rolü ile Haluk Bilginer, dizideki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Şahsiyet dizisi, dijital müzik platformu Spotify'da ise, Türkiye Viral 50 listesi içinde hafta boyunca 7. sıraya kadar yükseldi.

Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

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