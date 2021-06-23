Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer'e 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getiren ve ilk olarak Puhu TV'de yayınlanan 'Şahsiyet' dizisi TV'de ilk kez yayınlanacak. Peki Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...
Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı 'Şahsiyet' artık televizyonda izleyici karşısına çıkacak. Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...
ŞAHSİYET DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Usta oyuncu kadrosu ve soluksuz izlenecek sürükleyici hikayesi ile izleyenleri ekran başına kilitleyecek olan 'Şahsiyet' dizisi Şahsiyet dizisi 29 Haziran 2021 Salı günü saat 23.15'te ilk kez Show TV'de yayınlanacak.
Dizi Salı günleri yayınlanarak, izleyenlere keyifli zamanlar yaşatacak.
ŞAHSİYET DİZİSİ KONUSU
Emekli bir adliye memuru olan Agah Beyoğlu, İstanbul'un en hareketli ve en kalabalık semti olan Beyoğlu'nda yalnız ve mütevazi bir hayat sürmektedir. Eşi de yıllar önce vefat etmiş olan Agah beyin kızı yurt dışında okumaktadır. Agah beyin bu tek düzey ve sakin yaşantısı ise, bir gün kendisine Alzheimer Başlangıcı teşhisi konulması ile altüst olur.
Hastalığı nedeni ile er ya da geç tüm anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında bir süre bocalasa da Agah bey, kısa bir süre sonra bunun aslında bir fırsat olduğunu düşünmeye başlar. Yıllardır planladığı ama bir türlü gerçekleştiremediği cinayeti işlemek için eline mükemmel bir fırsat geçmiştir. Nasılsa işleyeceği suçu zamanla unutacak ve bunun için vicdan azabı çekmeyecektir. Nevra, cinayet büro amirliğinde görev yapan tek kadın memurdur ve üzerine yapılan baskılar nedeni ile istifanın eşiğine gelmiştir. Ama Agah'ın aldığı cinayet kararı ile Nevra'nın da tüm hayatı değişecektir.
ŞAHSİYET DİZİSİ OYUNCULARI
Haluk Bilginer : Agâh Beyoğlu
Önder Selen : Mümtaz
Metin Akdülger : Ateş Arbay
Şebnem Bozoklu: Zuhal Beyoğlu
Hüseyin Avni Danyal: Cemil Havran
Cansu Dere: Nevra Elmas
Necip Memili: Tolga
Ayhan Kavas: Gürkan
Fırat Topkorur: Firuz
İbrahim Selim: Sefa
Ali Seçkiner Alıcı: Naim Türedi
Bekir Hakan Uyanık: Başkomiser
Recep Usta: Deva
Rabia Soytürk: Süveyda
Alptekin Ertürk: Selim
Müjde Ar: Nesrin
Şenay Gürler: Nükhet
Yusufcan Sancaklı: Polis
Hümeyra: Feza Yurtgil
Volkan Uygun: Vural
Okan Avcı: Tufan
Cengiz Samsun: Rüstem
Ömer Çobanoğlu: Bedir
Can İlhan: Afşi
Avni Yalçın: Mehmet Yurtgil
Naz Karaca: Reyhan
Erkan Ayan: Sadi
Turhan Kaya: Yüksel
ŞAHSİYET DİZİSİNİN ALDIĞI ÖDÜLLER
Galatasaray Üniversitesi'nin bu yıl 13'üncüsü düzenlenen EN Ödülleri’nde, öğrencilerin oyları ile Şahsiyet dizisi, "Yılın En İyi İnternet Dizisi" seçildi. Ödülü ise, dizinin yönetmeni Onur Saylak aldı.
Geçtiğimiz aylarda IMDB’nin kullanıcı oyları ile belirlenen izlenmesi gereken en güzel diziler listesinde ilk 40’a girmeyi başaran Şahsiyet son ödülünü, Galatasaray Üniversitesi’nden aldı.
Şahsiyet dizisinde üstlendiği Agah rolü ile Haluk Bilginer, dizideki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.
Şahsiyet dizisi, dijital müzik platformu Spotify'da ise, Türkiye Viral 50 listesi içinde hafta boyunca 7. sıraya kadar yükseldi.