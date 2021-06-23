Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı 'Şahsiyet' artık televizyonda izleyici karşısına çıkacak. Şahsiyet dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Soularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

ŞAHSİYET DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Usta oyuncu kadrosu ve soluksuz izlenecek sürükleyici hikayesi ile seyircinin soluksuz izlediği dizi 'Şahsiyet'in nefes kesen ilk bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu.

Sıra dışı hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan Şahsiyet dizisi 29 Haziran Salı saat 23.15'te TV'de ilk kez Show TV'de yayınlanacak...

ŞAHSİYET KONUSU

Emekli bir adliye memuru olan Agah Beyoğlu, İstanbul'un en hareketli ve en kalabalık semti olan Beyoğlu'nda yalnız ve mütevazi bir hayat sürmektedir. Eşi de yıllar önce vefat etmiş olan Agah beyin kızı yurt dışında okumaktadır. Agah beyin bu tek düzey ve sakin yaşantısı ise, bir gün kendisine Alzheimer Başlangıcı teşhisi konulması ile altüst olur.

Hastalığı nedeni ile er ya da geç tüm anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında bir süre bocalasa da Agah bey, kısa bir süre sonra bunun aslında bir fırsat olduğunu düşünmeye başlar. Yıllardır planladığı ama bir türlü gerçekleştiremediği cinayeti işlemek için eline mükemmel bir fırsat geçmiştir. Nasılsa işleyeceği suçu zamanla unutacak ve bunun için vicdan azabı çekmeyecektir. Nevra, cinayet büro amirliğinde görev yapan tek kadın memurdur ve üzerine yapılan baskılar nedeni ile istifanın eşiğine gelmiştir. Ama Agah'ın aldığı cinayet kararı ile Nevra'nın da tüm hayatı değişecektir.

ŞAHSİYET OYUNCULARI

Haluk Bilginer : Agâh Beyoğlu

Önder Selen : Mümtaz

Metin Akdülger : Ateş Arbay

Şebnem Bozoklu: Zuhal Beyoğlu

Hüseyin Avni Danyal: Cemil Havran

Cansu Dere: Nevra Elmas

Necip Memili: Tolga

Ayhan Kavas: Gürkan

Fırat Topkorur: Firuz

İbrahim Selim: Sefa

Ali Seçkiner Alıcı: Naim Türedi

Bekir Hakan Uyanık: Başkomiser

Recep Usta: Deva

Rabia Soytürk: Süveyda

Alptekin Ertürk: Selim

Müjde Ar: Nesrin

Şenay Gürler: Nükhet

Yusufcan Sancaklı: Polis

Hümeyra: Feza Yurtgil

Volkan Uygun: Vural

Okan Avcı: Tufan

Cengiz Samsun: Rüstem

Ömer Çobanoğlu: Bedir

Can İlhan: Afşi

Avni Yalçın: Mehmet Yurtgil

Naz Karaca: Reyhan

Erkan Ayan: Sadi

Turhan Kaya: Yüksel

ŞAHSİYET DİZİSİNİN ALDIĞI ÖDÜLLER

Galatasaray Üniversitesi'nin bu yıl 13'üncüsü düzenlenen EN Ödülleri’nde, öğrencilerin oyları ile Şahsiyet dizisi, "Yılın En İyi İnternet Dizisi" seçildi. Ödülü ise, dizinin yönetmeni Onur Saylak aldı.

Geçtiğimiz aylarda IMDB’nin kullanıcı oyları ile belirlenen izlenmesi gereken en güzel diziler listesinde ilk 40’a girmeyi başaran Şahsiyet son ödülünü, Galatasaray Üniversitesi’nden aldı.

Şahsiyet dizisinde üstlendiği Agah rolü ile Haluk Bilginer, dizideki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Şahsiyet dizisi, dijital müzik platformu Spotify'da ise, Türkiye Viral 50 listesi içinde hafta boyunca 7. sıraya kadar yükseldi.