Sahte alkol zehirlenmesinin nedeni Lord markalı dezenfektan çıktı
Türkiye'nin çeşitli illerinde 44 kişinin ölümüne neden olan sahte içki zehirlenmesinin nedeni ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre kaçak içki üreten kişilerin, Lord markalı el dezenfektanına etilalkol ve diğer karışımlar katarak sahte alkol ürettiği ve bunu içen kişilerin öldüğü belirlendi.
Türkiye'de sahte içki kabusu yaşanıyor. Geçtiğimiz cuma gününden bu yana çeşitli illerimizde sahte içki zehirlenmesi nedeniyle çok sayıda vatandaş hastanelere başvurdu. Şimdiye kadar Şimdiye kadar İstanbul'da 8, İzmir'de 18, Mersin'de 6, Muğla'da 2, Kırıkkale'de 7, Aydın, Karabük ve Trabzon'da 1 kişi olmak üzere toplam 44 kişi hayatını kaybederken 50 kişinin ise hastanelerde tedavileri sürüyor.
Konuya ilişkin olarak da Polis ve Jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken soruşturma da devam ediyor. Hürriyet'in haberine göre Kırıkkale’de şüpheli market, kaçak üretilen ‘Lord’ marka alkolbazlı ev dezenfektanını satıyordu. Bazı kişiler bu dezenfektana etilalkol ve diğer karışımlar katarak içki diye içince ölümler meydana geldi.
Öte yandan ölümlere 1 Kasım’daki yasaktan önce metil alkolü etil alkol diye piyasaya sürenlerin yol açtığı iddia edildi.
ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI SATIYORDU
Sahte içki ölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmalarda dikkat çekici tespitlere ulaşıldı.
Kırıkkale’deki soruşturma dosyasına göre, şüpheli Ö.U.’nun işlettiği ‘Millet Bulvarı Ekonomi’ marketten, yasal üretim izni bulunmayan ‘LORD’ marka alkol bazlı ev dezenfektanını alarak satışa sunduğu, bu ürünün etil alkol ve diğer karışımlarla alkollü içecek olarak içilmesinin ardından zehirlenmelere yol açtığı belirlendi.
EGM AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Emniyet Genel Müdürlüğü, sahte alkol zehirlenmelerinin dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aroması karıştırılmasından dolayı yaşandığını açıkladı.
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