Sahte bandrollü makaron operasyonu Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu çok miktarda sahte bandrollü makaron ele geçirirken 2 şüpheliyi de yakalandı.

A+ A-

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu çok miktarda sahte bandrollü makaron ele geçirirken 2 şüpheliyi de yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda yakalanan 2 şüpheli şahıslardan 157 kutu "sahte bandrollü makaron" ele geçirildi. Kaynak: İHA



