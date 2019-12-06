Sahte belgelerle 55 milyonluk arazi vurgununa ev hapsi

Adana'da başkasının 55 milyon liralık arazisini sahte vekaletname düzenleyerek ele geçirdiği öne sürülen 4 kişi ve belgelere onay verdiği iddia edilen noter başkatibi ile katip gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bülent D. ve Ramazan K. isimli şahıslar Pınar Mahallesi'ndeki piyasa değeri 55 milyon lira olan 11 dönüm araziyi 25 milyon liraya iş adamı İ.Y.'ye satmaya çalıştı. Ancak İ.Y. arazinin sahibi olduğunu bildiği Erol Kavlak'ı arayıp, "Senin arazi satılık mı, senin ihtiyacın mı var neden arazini satıyorsun" dedi. Bunun üzerine Kavlak arazisini satmadığını, bu durumdan haberi olmadığını söyleyerek hemen polise başvurdu. Başvuru üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri konuyu araştırmaya başladı. Polis yaptığı çalışma sonunda araziyi satmaya çalışan Bülent D. ve Ramazan K.'yi gözaltına aldı.

Polis çalışmayı derinleştirdiğinde tapu kayıtlarına göre, İhsan B.'nin (27) araziyi, sahibi Erol Kavlak'ın vekaletiyle Kamil G.'ye 2 milyon 400 bin liraya sattığı, onun da Ramazan K.'ye 2 milyon 450 bin liraya devrettiğine yönelik bilgilere ulaştı.

Yapılan kriminal incelemede vekaletnamedeki arazi sahibinin imzasının sahte olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İhsan B. ve Kamil G. ile vekaletnamenin hazırlandığı ilgili noterin başkatibi İlkay Y. ve evrakları hazırlayan katip Bergüzar Ö. de gözaltına alındı.

Başkatip İlkay Y.'nin vekaletnamenin usulüne uygun şekilde hazırlandığını söylediği iddia edildi.

Noterde güvenlik kamerasının bulunduğu ancak işlemin yapıldığı güne ilişkin görüntü kaydının bulunmadığı öne sürüldü.

Şüphelilerden, Ramazan K.'nin işsiz olduğu, Kamil G.'nin ise seyyar mısır satıcısı olduğu öğrenildi.

Bu arada, zanlılardan İhsan B'nin denetimli serbestlik hükümleri gereğince bir süre Seyhan Tapu Müdürlüğünde temizlik görevinde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Ramazan K.'nin araziyi 4 milyon 650 bin Euro'ya satın aldığını asıl mağdurun kendisinin olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan başkatip İlkay Y. savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Bergüzar Ö. ile Bülent D. adli kontrol tedbiriyle, diğer 3 zanlı ise ev hapsi tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ev hapsi uygulanan zanlılara elektronik kelepçe takıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA